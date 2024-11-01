Se anuncia Project Helix, la Xbox de la próxima generación, compatible con juegos de Xbox y PC (ENG)

La directora ejecutiva de Microsoft Gaming, Asha Sharma, ha anunciado su consola Xbox de próxima generación, cuyo nombre en código será Project Helix. La Xbox de próxima generación será líder en rendimiento y podrá ejecutar juegos de Xbox y PC. Se compartirán más detalles en la GDC la próxima semana. "Gran comienzo de mañana con el Equipo Xbox, donde hablamos sobre nuestro compromiso con el regreso de Xbox, incluido Project Helix, el nombre clave de nuestra consola de próxima generación", dijo Sharma. Project Helix será líder en rendimiento