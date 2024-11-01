edición general
5 meneos
22 clics
Se anuncia Project Helix, la Xbox de la próxima generación, compatible con juegos de Xbox y PC (ENG)

Se anuncia Project Helix, la Xbox de la próxima generación, compatible con juegos de Xbox y PC (ENG)

La directora ejecutiva de Microsoft Gaming, Asha Sharma, ha anunciado su consola Xbox de próxima generación, cuyo nombre en código será Project Helix. La Xbox de próxima generación será líder en rendimiento y podrá ejecutar juegos de Xbox y PC. Se compartirán más detalles en la GDC la próxima semana. "Gran comienzo de mañana con el Equipo Xbox, donde hablamos sobre nuestro compromiso con el regreso de Xbox, incluido Project Helix, el nombre clave de nuestra consola de próxima generación", dijo Sharma. Project Helix será líder en rendimiento

| etiquetas: xbox , helix , consola , microsoft , pc , generacion , sharma
5 0 0 K 48 ocio
6 comentarios
5 0 0 K 48 ocio
ur_quan_master #2 ur_quan_master
Será un PC con el logo de XBox entonces
0 K 11
Waves #1 Waves
Si se le puede meter Linux, puede no estar mal. Si no, ni con un palo.
0 K 9
Falk #3 Falk
Los juegos de Xbox ya están en pc ?(
No hay diferencia con uno más allá de la interfaz q añadan
0 K 7
mastodonte #4 mastodonte
#3 Se refiere a que se podrian ejecutar los juegos de pc directamente en xbox. Eso no se puede hacer ahora, solo se puede los que sacan especificamente para xbox
0 K 6
Falk #5 Falk
#4 eso convierte a la xbox en lo q es un pc hoy dia, es a lo q me refería. Tener una xbox no va a suponer diferencia.
0 K 7
mastodonte #6 mastodonte
#5 ya, seria como una steam machine, pero aun asi mucha gente compra la consola por la comodidad de tenerla en el salon
0 K 6

menéame