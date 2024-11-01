edición general
15 meneos
20 clics
Anulado el cese del comandante investigado por la muerte de dos militares en unas maniobras en Cerro Muriano

Anulado el cese del comandante investigado por la muerte de dos militares en unas maniobras en Cerro Muriano

Por entender que no se han respetado los derechos fundamentales del comandante a la defensa y a la presunción de inocencia

| etiquetas: defensa , ejercito , militares
14 1 1 K 159 actualidad
4 comentarios
14 1 1 K 159 actualidad
#4 El_dinero_no_es_de_nadie
La justicia militar no tiene nada que ver con este envío:
dictada por el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 3
1 K 31
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo *
sí, la justicia militar y los altos mandos de los milicos en Españita también están igual de podridos, con muertos a sus órdenes y sin poder ser cesados (y tú sigues trabajando para ellos, para sus sueldazos público vía lo que te roban de tu trabajo, tus impuestos). vergonzoso!... sabéis cuántos militares están saliendo a las calles en solidaridad con los militares muertos en las maniobras? pues eso. mucho asco! sabemos cuántas entrevistas van a dar en la tele a las familias de esos dos militares fallecidos? nin-gu-na... como si esto siguiera siendo la misma dictadura militar que fue durante 40 asquerosos años! igual! no ha cambiado nada para los milicos y sus mierdas de privilegios
2 K 29
#2 pirat
El español es el ejército que más españoles ha matado
1 K 20
#3 mr._cortimer
Se libra un asesino porque mimimimimi....
0 K 10

menéame