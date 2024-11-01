·
Anulado el cese del comandante investigado por la muerte de dos militares en unas maniobras en Cerro Muriano
Por entender que no se han respetado los derechos fundamentales del comandante a la defensa y a la presunción de inocencia
defensa
ejercito
militares
actualidad
actualidad
El_dinero_no_es_de_nadie
La justicia militar no tiene nada que ver con este envío:
dictada por el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 3
YSiguesLeyendo
sí, la justicia militar y los altos mandos de los milicos en Españita también están igual de podridos, con muertos a sus órdenes y sin poder ser cesados (y tú sigues trabajando para ellos, para sus sueldazos público vía lo que te roban de tu trabajo, tus impuestos). vergonzoso!... sabéis cuántos militares están saliendo a las calles en solidaridad con los militares muertos en las maniobras? pues eso. mucho asco! sabemos cuántas entrevistas van a dar en la tele a las familias de esos dos militares fallecidos? nin-gu-na... como si esto siguiera siendo la misma dictadura militar que fue durante 40 asquerosos años! igual! no ha cambiado nada para los milicos y sus mierdas de privilegios
pirat
El español es el ejército que más españoles ha matado
mr._cortimer
Se libra un asesino porque mimimimimi....
