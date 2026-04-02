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Antonio Maíllo: “El PSOE duda y Adelante no quiere gobernar. Somos la fuerza útil de la izquierda”

El candidato de la coalición Por Andalucía asegura que lo que pase el 17-M será “determinante” para las generales y “reforzará” el proyecto de la izquierda. El PSOE tiene reticencias porque tiene muchas dudas sobre el modelo de vivienda. Siempre ha abrazado la colaboración público-privada. Y tenemos una profunda discrepancia con ellos. Esa es la fortaleza de la coalición Por Andalucía. Defendemos, y aunque nos dejen solos, un decreto que dé prórroga a los alquileres, que si se pierde en las Cortes, no nos rendimos. (ver en modo lectura)

| etiquetas: antonio , maíllo , psoe , duda , adelante , gobernar , fuerza , útil
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17 comentarios
5 1 0 K 53 actualidad
Nube_Gris #7 Nube_Gris
Hasta que la gente de izquierdas no descendamos el nivel de nuestra autocrítica hacia nuestros líderes o desarrollemos unas tragaderas como la gente que vota a la mafia de la derecha, hasta ese momento estaremos condenados a ser una fuerza política minoritaria.

O sea, los buenos nunca ganamos precisamente por eso, de tan buenos y tan exigentes que somos... y la derecha gana precisamente por todo lo contrario.
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UnoYDos #10 UnoYDos *
#7 Es un problema de puntos en común. En lo importante como la economía y el modelo de estado, la "derecha" (socialdemocratas liberales de corte social conservador) tiene un proyecto común con el resto de derechas, cambian 4 matices no troncales. En el caso de las "izquierdas "tienes por un lado comunistas, por otro lado anarquistas (si queremos meterlos aqu aunque ellos no se consideren de izquierdas), socialistas, y socialdemocratas liberales de corte social progresista.…   » ver todo el comentario
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#12 omega7767
#7 tal cual

grado de exigencia a lider de izquierdas 10. Cualquier cosita mínima ya es una razón para no votarlos
grado de exigencia a lider de derechas 1. Pueden mentir a diario, despilfarro, corrupción que tienen el voto garantizado
grado de exigencia a lider de centro 5. Puede incumplir promesas electorales, alguna corruptela
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#13 daniMate
#7 la gente de derechas no tiene tragaderas. Sabe lo que vota y obtiene lo que pide

Rebajas de impuestos
Merma de servicios público (que no les afecta porque ellos tienen privados)
Corrupción. Que les afecta poco e incluso les beneficia porque les permite hacer negocios.
Una sociedad donde su dinero tiene más valor y es más clasista, donde es más difícil cambiar de clase social gracias a todos los anterior
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shinjikari #16 shinjikari
#13 Lo peor es que no, no obtienen lo que piden. Vox va en campaña en Andalucía con el lema de la seguridad...¿ha aumentado la seguridad cuando han gobernado ellos, o donde actualmente gobiernan? No.

Sonadísima fue la del PP, que prometieron rebajas de impuestos a tutiplén...y subieron el IVA.

Creo que ejemplos sobran.
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#3 Martillo_de_Herejes
Maíllo.... te crees que sois la fuerza útil de la izquierda. Pero lo que tú creas no importa una mierda si los votantes piensan otra cosa. Y me da que los andaluces piensan que sois un chiste.
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taSanás #1 taSanás
"Adelante no quiere gobernar"; mira, como Feijoo xD
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Pertinax #17 Pertinax
Unos flipaos de la vida es lo que sois.
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Mark_ #2 Mark_
Y por políticos carca como este, la vieja guardia de la izquierda que nunca gobernó, nos vemos en Andalucia con tres partidos a la izquierda del PSOE.
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shinjikari #4 shinjikari *
#2 Adelante Andalucía no quiso entrar en ninguna coalición, por principios (y me parece una posición legítima). ¿Quién es el político carca culpable de eso?
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Mark_ #5 Mark_
#4 Maíllo. Por Andalucía dijo desde el principio que se habían cedido ya bastantes espacios para su propia coalición.
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itfish #14 itfish
#4 No sólo es legítimo, sino que ha sido una buena estrategia para ampliar el número de votantes de izquierdas, según las encuestas Por Andalucía no pierde representación con respecto a las anteriores elecciones y Adelante Andalucía gana.
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shinjikari #15 shinjikari
#14 Por eso he dicho legítima, porque parece no estar dañando. Veremos el domingo.
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Chepacoletariado #6 Chepacoletariado
El frente Popular de Andalucía y el Frente Andaluz Popular dándose de ostias, para variar. Que lacra de estúpidos partidos de izquierdas llenos de egos que nos han tocado
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shinjikari #9 shinjikari *
#6 ¿Y cual es la coalición en la que va Podemos, en el Frente Popular de Andalucía o en el Frente Andaluz Popular?

Ah, que eres símplemente un troll. OK
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Chepacoletariado #11 Chepacoletariado
#9 okey, un placer
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menéame