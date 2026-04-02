Antonio Maíllo: “El PSOE duda y Adelante no quiere gobernar. Somos la fuerza útil de la izquierda”

El candidato de la coalición Por Andalucía asegura que lo que pase el 17-M será “determinante” para las generales y “reforzará” el proyecto de la izquierda. El PSOE tiene reticencias porque tiene muchas dudas sobre el modelo de vivienda. Siempre ha abrazado la colaboración público-privada. Y tenemos una profunda discrepancia con ellos. Esa es la fortaleza de la coalición Por Andalucía. Defendemos, y aunque nos dejen solos, un decreto que dé prórroga a los alquileres, que si se pierde en las Cortes, no nos rendimos. (ver en modo lectura)