Antonio Maíllo: “El PSOE duda y Adelante no quiere gobernar. Somos la fuerza útil de la izquierda”

El candidato de la coalición Por Andalucía asegura que lo que pase el 17-M será “determinante” para las generales y “reforzará” el proyecto de la izquierda. El PSOE tiene reticencias porque tiene muchas dudas sobre el modelo de vivienda. Siempre ha abrazado la colaboración público-privada. Y tenemos una profunda discrepancia con ellos. Esa es la fortaleza de la coalición Por Andalucía. Defendemos, y aunque nos dejen solos, un decreto que dé prórroga a los alquileres, que si se pierde en las Cortes, no nos rendimos. (ver en modo lectura)
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O sea, los buenos nunca ganamos precisamente por eso, de tan buenos y tan exigentes que somos... y la derecha gana precisamente por todo lo contrario.
grado de exigencia a lider de izquierdas 10. Cualquier cosita mínima ya es una razón para no votarlos
grado de exigencia a lider de derechas 1. Pueden mentir a diario, despilfarro, corrupción que tienen el voto garantizado
grado de exigencia a lider de centro 5. Puede incumplir promesas electorales, alguna corruptela
Rebajas de impuestos
Merma de servicios público (que no les afecta porque ellos tienen privados)
Corrupción. Que les afecta poco e incluso les beneficia porque les permite hacer negocios.
Una sociedad donde su dinero tiene más valor y es más clasista, donde es más difícil cambiar de clase social gracias a todos los anterior
Sonadísima fue la del PP, que prometieron rebajas de impuestos a tutiplén...y subieron el IVA.
Creo que ejemplos sobran.
www.facebook.com/hoyporhoy/videos/-por-qué-no-se-han-unido-los-partid
www.20minutos.es/andalucia/jose-ignacio-garcia-estamos-sacando-gente-a
www.elmundo.es/andalucia/2026/04/02/69ce45c6fdddffe2078b4582.html&hell; » ver todo el comentario
¿Y cual es la coalición en la que va Podemos, en el Frente Popular de Andalucía o en el Frente Andaluz Popular?
Ah, que eres símplemente un troll. OK