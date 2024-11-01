edición general
15 meneos
13 clics
Antiguo funcionario de la administración Trump dirigirá la empresa israelí de software espía acusada de apuntar a periodistas [en]

Antiguo funcionario de la administración Trump dirigirá la empresa israelí de software espía acusada de apuntar a periodistas [en]

David Friedman, ex embajador estadounidense de Trump en Israel (y abogado de bancarrotas), será el nuevo presidente ejecutivo del fabricante de software espía israelí NSO Group, famoso por su software Pegasus. En 2018, Amnistía Internacional denunció que miembros de su personal fueron objeto de un ataque de malware utilizando el software NSO. Y en 2021 que el software se utilizó para hackear dispositivos de palestinos de organizaciones de la sociedad civil.

| etiquetas: estados unidos , israel , software espía
15 0 0 K 146 actualidad
3 comentarios
15 0 0 K 146 actualidad
Andreham #1 Andreham
Huawei baneada porque espía, pero Israel tiene una empresa de software espía y todos amiguis.
5 K 68
Aokromes #2 Aokromes *
#1 son amiguitos, anda que eeuu no ha espiado a lideres europeos y aqui no ha pasado nada.
2 K 34
Yoryo #3 Yoryo
#1 "Huawei baneada porque espía" Nunca vi las pruebas, más bien se estaba comiendo el mercado y eso no gusto.
0 K 12

menéame