Antiguo funcionario de la administración Trump dirigirá la empresa israelí de software espía acusada de apuntar a periodistas [en]

David Friedman, ex embajador estadounidense de Trump en Israel (y abogado de bancarrotas), será el nuevo presidente ejecutivo del fabricante de software espía israelí NSO Group, famoso por su software Pegasus. En 2018, Amnistía Internacional denunció que miembros de su personal fueron objeto de un ataque de malware utilizando el software NSO. Y en 2021 que el software se utilizó para hackear dispositivos de palestinos de organizaciones de la sociedad civil.