Un antiguo funcionario electoral republicano compra Dominion Voting Systems y afirma que impulsará el voto en papel (Eng)

Dominion Voting Systems, el proveedor electoral que fue falsamente acusado de manipular las elecciones de 2020 y que demandó a FoxNews por difamación llegando a un acuerdo extrajudicial de 800 millones de dólares , se vende y cambia su nombre por Liberty Vote con efecto inmediato. El mes pasado, Dominion resolvió sus casos con OAN, Powell y Giuliani, con acuerdos que no se han hecho públicos. La empresa no explicó públicamente por qué decidió resolver estos casos en las últimas semanas.

themarquesito #1 themarquesito
Dominion fue la empresa que consiguió el despido de Tucker Carlson, y que Fox News llegase a un acuerdo extrajudicial pagando 757 millones de dólares como compensación por la campaña de difamación orquestada por Fox contra la empresa.
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso *
#1 y 67 kilos a Newmax mas lo que sacarían a OAN, Powell y Giuliani y que son acuerdos secretos xD
mahuer #3 mahuer
Si venden es porque tienen claro que su negocio ya no hace falta, ya no se va a volver a votar en usa, lo dijo Trump.
SuperPollo #4 SuperPollo
Cada uno tira su dinero como quiere
