Un antiguo funcionario electoral republicano compra Dominion Voting Systems y afirma que impulsará el voto en papel (Eng)

Dominion Voting Systems, el proveedor electoral que fue falsamente acusado de manipular las elecciones de 2020 y que demandó a FoxNews por difamación llegando a un acuerdo extrajudicial de 800 millones de dólares , se vende y cambia su nombre por Liberty Vote con efecto inmediato. El mes pasado, Dominion resolvió sus casos con OAN, Powell y Giuliani, con acuerdos que no se han hecho públicos. La empresa no explicó públicamente por qué decidió resolver estos casos en las últimas semanas.