Antifraude investiga las 60.000 horas extras que realizaron los bomberos de la Diputación de Valencia en la dana por falta de efectivos

La Agencia solicita al Consorcio Provincial de Bomberos un informe sobre las horas realizadas desde el año 2021 ante el incumplimiento reiterado de la relación de puestos de trabajo que implica una merma de 250 efectivos, también durante la riada, y que según fuentes sindicales ha implicado el pago adicional de 30 millones en cuatro años.
"El informe remitido por el Consorcio Provincial de Bomberos a la comisión de investigación de la dana en las Corts revela que el día 30 de octubre se movilizaron 170 efectivos, de los que 76 eran de otras comunidades, 34 del Consorcio de Valencia y 60 brigadistas. El organismo encargado de gestionar los diferentes recursos, no movilizó a ninguno de los 900 bomberos forestales ese día"
"En su lugar, “la asistencia a las zonas afectadas quedó supeditada a la voluntariedad individual, algo inadmisible en contextos de riesgo vital”