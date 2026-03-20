Anticorrupción acusa al exministro Montoro de querer "cargarse la investigación" al torpedear la causa

La fiscal Anticorrupción Carmen García Cerdá ha presentado un escrito ante el juzgado de Tarragona que instruye el caso Montoro, en el que acusa a los imputados de maniobrar para “manipular” la causa con el objetivo de “cargarse la investigación”, “intentando impedir” que los Mossos d’Esquadra actúen como policía judicial, o interponiendo “recursos masivos” para pedir la nulidad del caso por indefensión, “sin concretar qué indefensión” han sufrido. La fiscal también reprocha a Montoro y al resto de investigados que impugnen por sistema