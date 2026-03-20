Anticorrupción acusa al exministro Montoro de querer "cargarse la investigación" al torpedear la causa

La fiscal Anticorrupción Carmen García Cerdá ha presentado un escrito ante el juzgado de Tarragona que instruye el caso Montoro, en el que acusa a los imputados de maniobrar para “manipular” la causa con el objetivo de “cargarse la investigación”, “intentando impedir” que los Mossos d’Esquadra actúen como policía judicial, o interponiendo “recursos masivos” para pedir la nulidad del caso por indefensión, “sin concretar qué indefensión” han sufrido. La fiscal también reprocha a Montoro y al resto de investigados que impugnen por sistema
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Ellos son mas de que Balas y su UCO se ocupe.
El mayor escándalo judicial de toda la democracia; leyes por comisiones. El Mayor escándalo de corrupción de la historia de la UE; y mira que superar lo de una cloacas policiales para perseguir a partidos políticos en un país de la UE ya era difícil de superar.
Y ahí esta, pasando casi desapercibido en los medios, maniatado en un juzgado y el PP dando lecciones de moralidad al gobierno cuando en cualquier país civilizado ya debería estar inhabilitado como partido con media cúpula en la carcel.