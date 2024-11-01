Anthropic denuncia la extracción a escala industrial de las capacidades de Claude para entrenar modelos rivales (ladrón que roba a ladrón..)

En la tarde de hoy, Anthropic publicó un aviso poco habitual por su nivel de detalle, y es que afirmó haber detectado campañas “a escala industrial” para extraer capacidades de Claude y reutilizarlas en el entrenamiento de modelos rivales mediante distillation (destilación). Por medio de un comunicado público en su blog, junto a varios mensajes en X, Anthropic acusó directamente a los modelos chinos DeepSeek, Moonshot AI y MiniMax como responsables de estas operaciones.