Anthropic denuncia la extracción a escala industrial de las capacidades de Claude para entrenar modelos rivales (ladrón que roba a ladrón..)

En la tarde de hoy, Anthropic publicó un aviso poco habitual por su nivel de detalle, y es que afirmó haber detectado campañas “a escala industrial” para extraer capacidades de Claude y reutilizarlas en el entrenamiento de modelos rivales mediante distillation (destilación). Por medio de un comunicado público en su blog, junto a varios mensajes en X, Anthropic acusó directamente a los modelos chinos DeepSeek, Moonshot AI y MiniMax como responsables de estas operaciones.

2 comentarios
La tecnológica Anthropic acuerda pagar 1.500 millones para resolver un demanda por derechos de autor
Un juez dictaminó que había adquirido y almacenado ilegalmente millones de libros de sitios piratasNo obstante, la empresa de inteligencia artificial, creadora del chatbot Claude, no admite ninguna irregularidad
#1 Como cuando un famoso paga para que un juicio no se celebre y después sale por ahí diciendo: violación, qué violación?
