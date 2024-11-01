edición general
Ansiedad lectora: claves para desacelerar y reconectar con los libros

¿Sientes que ya no disfrutas de la lectura como antes? ¿Tienes prisa por terminar libros? En este vídeo reflexiono al respecto y te comparto algunas claves para combatir la ansiedad lectora y reconectar con los libros de una manera más profunda y relajada.

#1 soberao *
No dice nada del problema principal: cómo dejar que el móvil deje de ser más atractivo a la hora de ocupar las horas muertas de ocio que los libros que tienes en casa empezados y que hace tiempo que quieres seguir leyendo.
Consejos para quien lee y no ha sustituido el leer por hacer el gilipollas en el móvil todavía y sigue rodeado de libros.
Se puede ver en velocidad 1,5x porque son 12 minutos y no tiene prisa...
asola33 #2 asola33
Para amar la lectura, usa youtube!
