Ansiedad lectora: claves para desacelerar y reconectar con los libros  

¿Sientes que ya no disfrutas de la lectura como antes? ¿Tienes prisa por terminar libros? En este vídeo reflexiono al respecto y te comparto algunas claves para combatir la ansiedad lectora y reconectar con los libros de una manera más profunda y relajada.
Consejos para quien lee y no ha sustituido el leer por hacer el gilipollas en el móvil todavía y sigue rodeado de libros.
Se puede ver en velocidad 1,5x porque son 12 minutos y no tiene prisa...