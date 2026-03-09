edición general
Anomia juvenil y extrema derecha

La expansión de políticas neoliberales durante las últimas décadas ha contribuido de manera decisiva a este proceso. La exaltación del mérito individual, la precarización del trabajo, la mercantilización de la educación y la debilitación de los sistemas de protección social han erosionado los fundamentos materiales y simbólicos de la solidaridad.

Graffin #13 Graffin
#12 No tienes ni idea de lo que hablas.
Repites los mismos mantras racistas de la ultraderecha sin conocimiento alguno de la realidad.
2
#15 jfgaliza
#12 Pues sí que eres especial en algo: en intentar esparcir bulos y mentiras.
Basta con preguntar a una IA: "Los trabajadores extranjeros en España realizan una contribución neta positiva y estructural al sostenimiento de los servicios públicos, aportando un 70% más al Estado de lo que reciben en prestaciones"
1
#14 egon_
#12 Repitiendo una y otra vez los mismos bulos como si tuvieras la certeza absoluta y pudieras controlar lo que aporta o no un inmigrante a las arcas públicas.

Para empezar, los que no están regularizados aportan lo mismo que tu cuando compran una barra de pan, van a echar gasolina, al supermercado, o consumen cualquier bien o servicio que lleve gravamen impositivo.

Y una vez regularizados podrán trabajar, cotizar y tributar por el IRPF, al igual que cualquier español que trabaje.

Yo no sé, en que momento os pensáis, que los españoles somos idiotas y qué nos intentéis convencer que a los inmigrantes les dan casa, Iphones, coches, ropa de marca y joyas de oro según desembarcan en España.
1
Graffin #9 Graffin
#7 que cojones dices. Que impuestos pagas tú que cubran todo eso y que ellos no pagan?
1
#10 vGeeSiz
#9 Digo, una verdad bastante sencilla de entender.

Qué impuestos pago yo? el IRPF, por ejemplo?
0
Graffin #11 Graffin
#10 Lo que paga un inmigrante regularizado también. Por qué te crees especial?
1
#12 vGeeSiz *
#11 No me creo especial, es la realidad, esta gente no aporta apenas nada a la caja común, al revés, son deficitarios.

O crees que con los impuestos que pagan, ya estaría todo cubierto?
1
DayOfTheTentacle #2 DayOfTheTentacle
hay una sutil diferencia entre "solidaridad" y "de bueno tonto".
0
starwars_attacks #3 starwars_attacks *
una cosa es ayudar, que hasta en el catolicismo tienes a cáritas, y otra cosa es llenar el país de inmigrantes que encima te EXIGEN techo y además les pones médico gratis, después que se han colado sin permiso y no se legalizan.

NO sin mi permiso. Y no se lo he dado.

por eso mucha gente está votando a la derecha.
4
Graffin #4 Graffin
#3 Precisamente lo que se va a hacer es legalizar su situación irregular. De los que trabajan y pagan sus impuestos cada vez que compran, viajan o contratan servicios.
Ahora también pagarán impuestos directos en su salario.
5
#7 vGeeSiz
#4 los impuestos directos en su salario no cubren ni de lejos, los servicios y ayudas que les damos, saldo negativo
1
aupaatu #8 aupaatu *
#3 Y para solucionar el problema que te han contado ,vas a votar a los que votran contra las libertades individuales reconocidas por la ONU , que estan en contra de subir el salario mininimo y revisar la legalidad de los grades rentistas, apoyan a los empresarios que racanean las revindicaciones de los travajadores ,privatizan la Sanidad, la Educacion ,aseguran que eliminaran todas las reformas sociales conseguidas por el gobierno,reconocen como amigos y socios a los genocidas sionistas y al…   » ver todo el comentario
0
Enero2025 #1 Enero2025 *
Está claro que la gente no sabe votar…o que no vota lo que yo quiero.
3
MiguelDeUnamano #5 MiguelDeUnamano
#1 Siempre con la misma gilipollez a pesar de las múltiples pruebas, desde el Brexit a la cantidad de imbéciles que se arrepienten de haber votado a Trump.
3
aupaatu #6 aupaatu
#1 El problema es que vota tu influencer de turno en las redes sociales donde la realidad coexiste con los bulos la la informacion sacada de contexto y resumida,según los intereses del financiador de turno .Si añades a la ecuación que los medios de comunicacion los acaparan las derechas neoliberales y la mayoria de las televisiones comunitarias las controlan los mismos ,parece odvio que la información que llega a los votantes tiene poco de realidad contrastada y veraz
Y una democracia sin informacion deja de ser democracia plena
1

