Anomia juvenil y extrema derecha

La expansión de políticas neoliberales durante las últimas décadas ha contribuido de manera decisiva a este proceso. La exaltación del mérito individual, la precarización del trabajo, la mercantilización de la educación y la debilitación de los sistemas de protección social han erosionado los fundamentos materiales y simbólicos de la solidaridad.
Repites los mismos mantras racistas de la ultraderecha sin conocimiento alguno de la realidad.
Basta con preguntar a una IA: "Los trabajadores extranjeros en España realizan una contribución neta positiva y estructural al sostenimiento de los servicios públicos, aportando un 70% más al Estado de lo que reciben en prestaciones"
Para empezar, los que no están regularizados aportan lo mismo que tu cuando compran una barra de pan, van a echar gasolina, al supermercado, o consumen cualquier bien o servicio que lleve gravamen impositivo.
Y una vez regularizados podrán trabajar, cotizar y tributar por el IRPF, al igual que cualquier español que trabaje.
Yo no sé, en que momento os pensáis, que los españoles somos idiotas y qué nos intentéis convencer que a los inmigrantes les dan casa, Iphones, coches, ropa de marca y joyas de oro según desembarcan en España.
Qué impuestos pago yo? el IRPF, por ejemplo?
O crees que con los impuestos que pagan, ya estaría todo cubierto?
NO sin mi permiso. Y no se lo he dado.
por eso mucha gente está votando a la derecha.
Ahora también pagarán impuestos directos en su salario.
Y una democracia sin informacion deja de ser democracia plena