Los animales feos tienen mayor riesgo de extinción [ITA]

Debemos reconocer la importancia de cada animal, sea guapo o feo, para preservar la biodiversidad y esto incluye a animales como los detritívoros o los insectos polinizadores. Su extinción podría tener efectos mariposa que comprometerían todo el ecosistema. Las especies feas no son inferiores y, de hecho, algunos tienen ventajas evolutivas superiores al resto como ocurre con los tardígrados, conocidos entre otras cosas por no ser atractivos. La gente se sensibiliza poco con los feos y esto es un problema para proteger a estos animales.
| etiquetas: animales , fealdad , extinción