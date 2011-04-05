edición general
Angelina Jolie visita a los refugiados de la frontera Libia-Túnez

Decenas de refugiados se agolparon para ver a la actriz que iba escoltada en un convoy y que la condujo hasta uno de los campos en los que se refugian aquellos que huyen del conflicto libio.

