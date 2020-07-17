Angelina Jolie visita a los refugiados sirios en la frontera turca

[17/07/2020] La actriz estadounidense Angelina Jolie visitó hoy viernes a los refugiados sirios en campamentos en la provincia turca de Hatay, fronteriza con Siria, en su calidad de embajadora de buena voluntad de la ONU. Jolie fue recibida en el campamento instalado en la pequeña localidad turca de Altinozu con gritos de alborozo de los refugiados. En la última semana se han concentrado en esta zona fronteriza unos 10.000 sirios que huyen de la brutal represión del régimen de Bashar el Asad.