Ángela Fernández, psicóloga: “Las personas con ansiedad suelen tener tres rasgos de personalidad comunes”

Aunque no ocurrirá así en el 100% de los casos, la experta afirma que es común que existan ciertos rasgos de personalidad comunes que comparten las personas con ansiedad.

8 comentarios
ombresaco
#3 ...y se preocupan de que en las listas de 3 elementos realmente haya solo 3 elementos ;)
GeneWilder
#4 Hasta sin filtros.
Dakaira
#4 que puto asco de comentario...
capitan__nemo
«Lo perfecto es enemigo de lo bueno»
Pacofrutos
#2 Ansiedad de tenerte en mis brazos
Musitando palabras de amor
Ansiedad de tener tus encantos
Y en la boca volverte a besar...  media
meroespectador
Te ahorro un click, personas perfeccionistas con alto grado de la responsabilidad, exceso de amabilidad y pendientes de los demás más que de ellos mismos, emocionalmente inestables, impulsivas y nerviosas.
#3 Ferroviman
#1 por lo menos cuento 5 rasgos...

te doy 3 millones de euros contados por mi a cambio de 3 millones de euros contados por Angela Fernadez.
