6
meneos
217
clics
Ángela Fernández, psicóloga: "Las personas con ansiedad suelen tener tres rasgos de personalidad comunes"
Aunque no ocurrirá así en el 100% de los casos, la experta afirma que es común que existan ciertos rasgos de personalidad comunes que comparten las personas con ansiedad.
|
etiquetas:
:
ansiedad
,
personalidad
,
ángela fernández
,
psicología
5
1
0
K
79
actualidad
8 comentarios
#6
ombresaco
#3
...y se preocupan de que en las listas de 3 elementos realmente haya solo 3 elementos
1
K
23
#4
Febrero2027
#melafo
6
K
19
#5
GeneWilder
#4
Hasta sin filtros.
0
K
10
#8
Dakaira
#4
que puto asco de comentario...
0
K
20
#2
capitan__nemo
«Lo perfecto es enemigo de lo bueno»
0
K
15
#7
Pacofrutos
*
#2
Ansiedad de tenerte en mis brazos
Musitando palabras de amor
Ansiedad de tener tus encantos
Y en la boca volverte a besar...
2
K
35
#1
meroespectador
Te ahorro un click, personas perfeccionistas con alto grado de la responsabilidad, exceso de amabilidad y pendientes de los demás más que de ellos mismos, emocionalmente inestables, impulsivas y nerviosas.
0
K
11
#3
Ferroviman
*
#1
por lo menos cuento 5 rasgos...
te doy 3 millones de euros contados por mi a cambio de 3 millones de euros contados por Angela Fernadez.
0
K
9
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
