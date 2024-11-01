edición general
Andalucía triplica por tercer día consecutivo el número de donaciones de sangre habituales tras la tragedia de Adamuz

La solidaridad de los andaluces permite reunir 8.376 bolsas sanguíneas desde el accidente ferroviario, con lo que las reservas están actualmente garantizadas

YSiguesLeyendo
La Junta de Andalucía y el Servicio Andaluz de Salud trasladan su profundo agradecimiento al aluvión de solidaridad mostrado por la ciudadanía andaluza, una respuesta ejemplar que vuelve a poner de manifiesto el compromiso colectivo con la sanidad pública y con quienes más lo necesitan.
YSiguesLeyendo
y mientras los politiquillos, peleándose por el relato
Spirito
Los andaluces, creo yo, tienen un concepto de vida, de humanidad, de hermandad fuera de lo común y ven normal y muy saludable donar sangre y darse totalmente sin más.

¡Gracias!
verocla
#3 Y no solo los andaluces. Gente buena hay en todo el territorio
La lástima es que el resto de mierda hace más ruido
Spirito
#4 Si, hay gente buena con corazón en todo el mundo.

Más Andalucía tiene un algo inexplicable de empatía, de generosidad, de amistad, de ayuda incondicional... que en pocos lugares he encontrado.

Y no es es por ésta desgracia, sino en el día a día como norma.

Así veo yo Andalucía, con un cariño excepcional.
