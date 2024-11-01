·
Andalucía suspende temporalmente las notificaciones de las citas para las pruebas diagnósticas
El SAS informa de la deshabilitación del servicio telemático del Avisas mientras soluciona la incidencia.
actualidad
actualidad
#1
vicus.
*
A buenas horas mangas verdes. En este país de mierda, no se hace nada hasta que muere alguien, y a veces ni eso, como en Valencia, 200 muertos por la Dana.
3
K
53
#4
Spirito
#1
Porque somos personas civilizadas porque en otros lados, tipejos ladrones denlonquenes de todos, de lo público, ya habrían tenido algún que otro encontronazo serio.
0
K
9
#7
pepel
*
#1
#2
Hacer un agujero para tapar otro. Necesita TODOS los trabajadores para notificar las mamografías. Y los demás, que se jodan pues tendrá que notificarlas con papel y bolígrafo.
0
K
20
#9
El_dinero_no_es_de_nadie
#1
Pues antes del 2023 se moriría todo el mundo, porque van a seguir avisando como se hacia antes, por carta o llamada telefónica.
Lo que no se van a enviar hasta que se arregle son SMS o el aviso de la App
0
K
9
#2
johel
*
De algun sitio tiene que salir el personal para revisar el desastre anterior ¿A estas alturas de verdad os creeis que van a aumentar el personal? ¿Aun sois tan ingenuos? Es una pregunta retorica.
2
K
41
#8
Spirito
#2
Yo sé que los políticos roban pero es que en el PP y sus derivados no tienen escrúpulo alguno, les da igual si mueren y cuántos.
En serio, me gustaría saber, si es que hay algún estudio serio, de cuántos psicópatas, narcisistas y sociópatas hay en el PSoE, PP, VOX y en el resto de partidos.
Creo que con ello podríamos hacernos una idea del por qué de sus políticas y del impacto dañino para la inmensa mayoría y, quizás, entenderíamos la política desde otro punto de vista.
0
K
9
#3
A.more
Porque por donde pasa el pp huele a muerte?
1
K
19
#5
joffer
Se lo cederán a Quirón
0
K
12
#6
El_dinero_no_es_de_nadie
Vamos, que en vez de recibir un SMS, hasta que se arregle la incidencia se avisará por carta o llamada telefónica, como se hacia de toda la vida hasta 2023.
Irrelevante no, lo siguiente
0
K
9
#11
MPR
*
#6
El AviSAS no sólo te informaba de la cita, te la recordaba el día antes (y 15 días antes en algunos casos) para que no se te olvidara (cosa muy necesaria cuando la cita que te dan es para dentro de varios meses), eso no es posible por carta y dudo que tengan personal suficiente para hacerlo por teléfono.
Aunque es cierto que imprescindible no es también es falso que lo vayan a sustituir por avisos por carta o teléfono "como se hacía toda la vida" porque nunca antes te habían…
» ver todo el comentario
0
K
7
#10
MPR
*
"La administración sanitaria andaluza ha informado de que una incidencia ocurrida en el servicio de mensajería telefónica ha obligado al gestor a suspender transitoriamente las notificaciones telemáticas mientras se lleva a cabo la resolución del problema informático. "
A ver, en los últimos días varios conocidos míos han recibido un SMS recordándoles una cita para una prueba.... que no tenían. En el mensaje aparece únicamente la fecha y 4 dígitos del "número de tarjeta…
» ver todo el comentario
0
K
7
Ver toda la conversación (
11
comentarios)
