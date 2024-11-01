Andalucía lanzará su primer Plan Renove con ayudas de 3.000 euros por la compra de vehículos con bajas emisiones

La Consejería de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía va a lanzar su primer Plan Renove con ayudas para autónomos de 3.000 euros para la compra de turismos y furgonetas con bajas emisiones. Los incentivos se tramitarán en régimen de concurrencia no competitiva y supondrán el pago anticipado del 100% del importe de ayuda que se conceda. Serán objeto de incentivo la adquisición de nuevos turismo y furgonetas que tengan un coste que no supere los 35.000 euros (IVA no incluido) "una vez descontados los posibles descuentos a realizar