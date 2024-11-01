edición general
Andalucía costeará un exitoso tratamiento a enfermos de 'piel de mariposa'

Lo ha anunciado Juanma Moreno tras reunirse con Leo, uno de los 45 enfermos que sufren la variante más grave de la enfermedad y que se beneficiarán de este tratamiento que cuesta 100.000 euros al mes. Andalucía será la primera en introducirlo para tratar esta enfermedad, ya que aún no está disponible en España

Comentarios destacados:    
shinjikari
#0 Juanma se gasta una pasta en 45 enfermos (me parece bien hasta aquí). Una compañía se lleva un buen dinero. Mientras tanto, lo que sale caro de verdad, que es la Atención Primaria y la hospitalaria, en la mierda más absoluta. Es imposible conseguir cita en muchos centros de salud (y eso cuando no están vaciados de médicos).

No nos tomes por idiotas, por favor.
5
Samaritan
Me alegro por los 45 enfermos, pero huele a lavada de cara de Juanma.
1
angelitoMagno
Con un poco de suerte, Moreno saca mayoría absoluta y nos evitamos un gobierno con VOX en Andalucía.
Veremos.
0
cenutrios_unidos
Como lo hagan igual que los cribados de cáncer...
0
YSiguesLeyendo
otro gran éxito del trabajo de Mónica García al frente del Ministerio de Sanidad. ¡gracias! (ironic mode on!) [qué malo es Juanma privatizando la sanidad, verdad?] Marichús, haciendo méritos para ser la próxima presidenta de Andalucía, jejé. Perro Sánchez, ¡hijo de fruta! ¡más que nunca!
2
Ragle_Gumm
#2 Deberías dejar encendido el ironic mode. Lo que dices en ese modo es, irónicamente, razonable.
0
carpeta
#2 Pues no sé... según se dijo, el gobierno estaba ya en fase de negociación del precio con la farmacéutica, si eso es verdad, la presión de estos últimos tiempos sobre el tema solo favorece a una parte.
0
Mark_
Postureo.

Sigue inyectando dinero en la privada a espuertas mientras saquea la publica. Ya ya dicho que si es reelegido privatizará por completo ("dinamizará") la sanidad. Puro estilo Madrid, vaya.

Está medida es buena per se, pero terrible por lo que oculta debajo.
0
Andreham
Me alegro por los enfermos.

No me alegro por los que están aquí pidiendo que el PP, EL PP, gobierne en mayoría ABSOLUTA.

¡El PP! En qué puto país vivimos.
0
charly-brown
Poca gente se puede imaginar lo contento que estoy que el gobierno del PP de Juanma Moreno haga un poco de socialismo. Costear entre todos el tratamiento de 45 niños a 0.1 mill de Euros por el tiempo que haga falta. Eso sí es una bendición, porque de lo contrario la esperanza de vida y calidad de vida de personas con piel de mariposa es deprimente.
También podría ser un poco social en el aspecto de subirle los sueldos a los médicos, enfermeros, etc. que pertenecen a la Junta, porque el 1.5% del año pasado ha sido realmente escaso para mi gusto. Pero para gustos, colores.
0

