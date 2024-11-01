Andalucía costeará un exitoso tratamiento a enfermos de 'piel de mariposa'  

Lo ha anunciado Juanma Moreno tras reunirse con Leo, uno de los 45 enfermos que sufren la variante más grave de la enfermedad y que se beneficiarán de este tratamiento que cuesta 100.000 euros al mes. Andalucía será la primera en introducirlo para tratar esta enfermedad, ya que aún no está disponible en España
| etiquetas: andalucia , sanidad
No nos tomes por idiotas, por favor.
Veremos.
Sigue inyectando dinero en la privada a espuertas mientras saquea la publica. Ya ya dicho que si es reelegido privatizará por completo ("dinamizará") la sanidad. Puro estilo Madrid, vaya.
Está medida es buena per se, pero terrible por lo que oculta debajo.
No me alegro por los que están aquí pidiendo que el PP, EL PP, gobierne en mayoría ABSOLUTA.
¡El PP! En qué puto país vivimos.
También podría ser un poco social en el aspecto de subirle los sueldos a los médicos, enfermeros, etc. que pertenecen a la Junta, porque el 1.5% del año pasado ha sido realmente escaso para mi gusto. Pero para gustos, colores.