Andalucía confirma su liderazgo económico: el PIB crece un 3,1% y duplica el ritmo de la Unión Europea
La región encadena tres trimestres superando la media nacional y se confirma como uno de los motores de crecimiento de España.
actualidad
Comentarios destacados:
#2
Torrezzno
*
Pues a ver si lo reinvierten en sanidad por que no veas er Juanma como nos tiene
3
K
63
#5
username
#2
la cosa no es invertirlo en sanidad , si invertirlo en sanidad PUBLICA
Puedes triplicar el presupuesto, pero si acaba en la sanidad privada, vamos jodidos
8
K
114
#6
Torrezzno
#5
ah por supuesto. Buena aclaración. Me refería a sanidad publica claro
0
K
20
#10
capitan__nemo
#5
Seguro que invertirlo en la sanidad privada aumenta mucho mas el pib. Los inversores privados se llevan mas beneficios y sube mas el pib. Que importará si los enfermos están peor tratados o si les cuesten mucho mas los tratamientos medicos si es porque suba el pib.
0
K
20
#11
Y_digo_yo
#5
sí invierten en sanidad pública, en el apartado de equipamiento. En el de personal ya... Otro día.
0
K
12
#1
doppel
*
Andalucía va como un cohete gracias a pedrito
1
K
35
#12
Y_digo_yo
#1
sólo superada por Canarias e igualada por Baleares... Me parece ver un patrón.
0
K
12
#8
tromperri
Peto no dice la derecha que el PIB no vale para nada que lo importante es no se que y no se cual … ¿a que viene sacar pecho Juanma?
2
K
28
#3
Pertinax
Es de risa, además de ser exactamente el mismo argumento que se usa para España entera.
1
K
21
#7
Leclercia_adecarboxylata
Hombre, pasar de 10 a 12 euros es porcentualmente más que pasar de 10 millones a 11 millones.
0
K
20
#9
Asimismov
Ja, ja, ja, ja ...
0
K
12
#4
alcama
Los grandes gestores ...
0
K
6
Ver toda la conversación (
12
comentarios)
Puedes triplicar el presupuesto, pero si acaba en la sanidad privada, vamos jodidos