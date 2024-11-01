edición general
Andalucía confirma su liderazgo económico: el PIB crece un 3,1% y duplica el ritmo de la Unión Europea

La región encadena tres trimestres superando la media nacional y se confirma como uno de los motores de crecimiento de España.

Pues a ver si lo reinvierten en sanidad por que no veas er Juanma como nos tiene
#2 la cosa no es invertirlo en sanidad , si invertirlo en sanidad PUBLICA

Puedes triplicar el presupuesto, pero si acaba en la sanidad privada, vamos jodidos
#5 ah por supuesto. Buena aclaración. Me refería a sanidad publica claro
#5 Seguro que invertirlo en la sanidad privada aumenta mucho mas el pib. Los inversores privados se llevan mas beneficios y sube mas el pib. Que importará si los enfermos están peor tratados o si les cuestan mucho mas los tratamientos medicos si es porque suba el pib.
#5 sí invierten en sanidad pública, en el apartado de equipamiento. En el de personal ya... Otro día.
Andalucía va como un cohete gracias a pedrito
#1 sólo superada por Canarias e igualada por Baleares... Me parece ver un patrón.
Peto no dice la derecha que el PIB no vale para nada que lo importante es no se que y no se cual … ¿a que viene sacar pecho Juanma? ;)
Es de risa, además de ser exactamente el mismo argumento que se usa para España entera.
Hombre, pasar de 10 a 12 euros es porcentualmente más que pasar de 10 millones a 11 millones. :troll:
Ja, ja, ja, ja ...
Los grandes gestores ...
