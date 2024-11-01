·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9879
clics
La epidemia silenciosa que está acabando con el amor
5941
clics
Portadas incómodas de álbumes cristianos con títulos hilarantemente erróneos (ENG)
5720
clics
La portada de Lecturas que puede servir como prueba para que Ayuso acabe pagando por los delitos de su novio
4942
clics
Magistral Joaquín Reyes ante Soto Ivars "Cancelación: antes había un consenso: ser racista está mal"
3632
clics
Misteriosa nueva estatua de Epstein y Trump cogidos de la mano aparece en el National Mall [ENG]
más votadas
614
La pareja de Ayuso camufla como alquiler de locales industriales su negocio de alojamiento turístico
603
Santiago Abascal y su lujo financiado con dinero público y una fundación opaca
642
Kirian, tras superar otro linfoma: “La sanidad pública me ha dado la vida dos veces; estoy encantado de pagar el 47% de IRPF”
646
La Fundación Gates premia a Pedro Sánchez por su contribución al desarrollo sostenible
449
Italia de mar a mar: huelga nacional y levantamiento popular por Palestina
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
3
meneos
15
clics
Los andaluces podrán desgravar desde el próximo año los gastos veterinarios de sus mascotas
Los presupuestos de la Junta de Andalucía para 2026 incluirán un nuevo paquete de rebajas fiscales
|
etiquetas
:
veterinario
,
mascotas
,
rebajas fiscales
,
adopta y no compres
2
1
1
K
21
actualidad
10 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
2
1
1
K
21
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
Torrezzno
El titular es erroneo:
Lo hizo este martes en un foro de El Confidencial, donde señaló que se podrán deducir un 30 por ciento de los gastos veterinarios, con un límite de hasta 100 euros, durante el primer año para las familias que adquieran una mascota. En caso de que el animal sea adoptado en un centro de acogida, su dueño podrá acogerse a la deducción durante tres años y si se tratase de animales de cuidado, como en el caso de los perros guía, la desgravación se podrá aplicar durante
…
» ver todo el comentario
3
K
44
#4
hazardum
#2
Medidas electorales sin sentido. Solo tiene sentido lo de los perros guía, y si acaso las adopciones.
2
K
24
#1
TipejoGuti
No digo que el resto de rebajas fiscales sea buena, digo que esta es necesaria en toda España.
1
K
23
#3
secreto00
#1
tener una mascota es un lujo, no deberíamos subvencionarlo.
Otro caso sería animales de granja, que están produciendo algún valor.
Pero subvencionar mascotas es totalmente ridículo. Parece que ultimamente pensamos que la vida de una mascota es tan valiosa como la de un humano.
3
K
37
#5
Furiano.46
#3
pienso lo mismo. Es como subvencionar los gastos de taller de los coches o las motos privadas. Es algo privado que debes asumir tu los gastos.
0
K
10
#8
TipejoGuti
#6
#5
Entendéis que no es dar dinero, que es dejar de cobrarles de más. ¿Que esos 55 kilos es dinero que ponemos los dueños de mascotas para mantenerlas vivas? Y que se aplica a perros de adopción.
Os pongo un ejemplo. Hace años gasté +7K en salvar a una perra machacada por otras personas, de esas a las que no le gustan los animales.
Por qué encima tuve que pagar un 15 o 20% de más si estaba salvando a un animal que encontré en la calle.
Dejamos que las buenas personas paguen de más para sentirnos chachi-recaudadores...
1
K
23
#9
secreto00
#8
entiendes que el resto de la sociedad piense que la vida de un perro vale menos que la de una persona?
Tú gastaste 7k porque quisiste, porque para ti la vida de un perro vale mucho más. Pero no todo el mundo piensa así.
Cuando compro comida pago el IVA, te parece justo que para un bien básico que necesita todo el mundo tenga que pagar impuestos?
El dinero que dejas de pagar en impuestos es dinero que el estado deja de ingresar y ya lo sacará de otro lado.
0
K
9
#10
hazardum
#8
Independientemente de las buenas intenciones, esta mal planteado el sistema propuesto, primero que es una deducción sin mas en el IRPF, sin contemplar los ingresos de la persona y eso ya esta mal, segundo que dará 100 euros a las personas que compren, incentivando la compra (aunque sean solo 100 euros), tercero para los que adoptan son solo 3 años y no para los que ya adoptaron, en tu caso no te hubiera ayudado demasiado tampoco si fue tanto dinero y lo único bueno es lo de los perros guía pero tampoco están contemplando los ingresos de la persona.
Adopción bien, perros guía, ok, pero deberían contemplar los ingresos de la persona, para compra, no.
1
K
17
#7
TipejoGuti
#3
No es subvencionar, es dejar de cobrarle a la gente costes añadidos por mantener vivo a un animal.
Lo de que es un lujo lo dices tú, yo digo que es una necesidad connatural a una especie, la humana, que ha evolucionado junto con el perro desde hace 40.000 años.
Está demostrado que la presencia de animales reduce niveles de estrés, mejora la salud, aumenta la producción de agustinina y el mundo se vuelve más bonito.
Luego está la gente a la que no le gustan los animales o qué los usa para caza o esas mierdas que por lo general, no son lo mejor de cada casa.
1
K
23
#6
berkut
#1
Discrepo totalmente.
1
K
17
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Lo hizo este martes en un foro de El Confidencial, donde señaló que se podrán deducir un 30 por ciento de los gastos veterinarios, con un límite de hasta 100 euros, durante el primer año para las familias que adquieran una mascota. En caso de que el animal sea adoptado en un centro de acogida, su dueño podrá acogerse a la deducción durante tres años y si se tratase de animales de cuidado, como en el caso de los perros guía, la desgravación se podrá aplicar durante
… » ver todo el comentario
Otro caso sería animales de granja, que están produciendo algún valor.
Pero subvencionar mascotas es totalmente ridículo. Parece que ultimamente pensamos que la vida de una mascota es tan valiosa como la de un humano.
Os pongo un ejemplo. Hace años gasté +7K en salvar a una perra machacada por otras personas, de esas a las que no le gustan los animales.
Por qué encima tuve que pagar un 15 o 20% de más si estaba salvando a un animal que encontré en la calle.
Dejamos que las buenas personas paguen de más para sentirnos chachi-recaudadores...
Tú gastaste 7k porque quisiste, porque para ti la vida de un perro vale mucho más. Pero no todo el mundo piensa así.
Cuando compro comida pago el IVA, te parece justo que para un bien básico que necesita todo el mundo tenga que pagar impuestos?
El dinero que dejas de pagar en impuestos es dinero que el estado deja de ingresar y ya lo sacará de otro lado.
Adopción bien, perros guía, ok, pero deberían contemplar los ingresos de la persona, para compra, no.
Lo de que es un lujo lo dices tú, yo digo que es una necesidad connatural a una especie, la humana, que ha evolucionado junto con el perro desde hace 40.000 años.
Está demostrado que la presencia de animales reduce niveles de estrés, mejora la salud, aumenta la producción de agustinina y el mundo se vuelve más bonito.
Luego está la gente a la que no le gustan los animales o qué los usa para caza o esas mierdas que por lo general, no son lo mejor de cada casa.