Anatomía de un 'basurazo': así es la tasa que afecta a todos los municipios de España de manera desigual

En un análisis realizado en 131 municipios, destacan que el importe medio de este canon ha pasado de unos 100,1 euros en el año 2024 a 126,7 euros en el 2025. Se trata de un aumento del 26,5%, "el incremento más marcado desde que se empezaron a recopilar datos para el estudio en el 2015". Por otro lado, el documento apunta que en el 2024 las tasas llegaron a cubrir el 54,7% del servicio, una mejora con respecto al 2023, pero que todavía se encuentra lejos del objetivo legal.
La ley 7/2022 que contempla esta nueva tasa es una transposición del marco legislativo comunitario. En concreto, de la Directiva (UE) 2018/851 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018 y de la Directiva (UE) 2019/904 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019.
Es lo mínimo que debe proporcionar un municipio.