edición general
3 meneos
30 clics
Anatomía de un 'basurazo': así es la tasa que afecta a todos los municipios de España de manera desigual

Anatomía de un 'basurazo': así es la tasa que afecta a todos los municipios de España de manera desigual

En un análisis realizado en 131 municipios, destacan que el importe medio de este canon ha pasado de unos 100,1 euros en el año 2024 a 126,7 euros en el 2025. Se trata de un aumento del 26,5%, "el incremento más marcado desde que se empezaron a recopilar datos para el estudio en el 2015". Por otro lado, el documento apunta que en el 2024 las tasas llegaron a cubrir el 54,7% del servicio, una mejora con respecto al 2023, pero que todavía se encuentra lejos del objetivo legal.

| etiquetas: tasas , basura , tarifa
3 0 0 K 54 actualidad
3 comentarios
3 0 0 K 54 actualidad
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos *
Un puto robo en nuestras caras. Y las comunidades del PP se quejan y bien que lo aplican.

Pada de hijos de puta todos.
0 K 17
alcama #3 alcama
#1

La ley 7/2022 que contempla esta nueva tasa es una transposición del marco legislativo comunitario. En concreto, de la Directiva (UE) 2018/851 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018 y de la Directiva (UE) 2019/904 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019.

Supongo que en el partido te dicen que hay que criticar al PP aunque des vergüenza ajena , pero bueno, espero que te paguen con buenas chistorras
0 K 6
WcPC #2 WcPC
Sistema público de gestión de residuos, aguas y limpieza de calles, con un sistema homologado a nivel nacional...
Es lo mínimo que debe proporcionar un municipio.
0 K 12

menéame