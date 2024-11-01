edición general
1 meneos
1 clics

Analizando las malas leyes sobre Internet con un defensor de los derechos digitales: KOSA, SCREEN Act, derogación de la sección 230 [EN]  

La semana pasada, en los Estados Unidos de América, el Congreso comenzó a acelerar la tramitación de casi 20 proyectos de ley en un esfuerzo masivo por promulgar una censura masiva en Internet, diezmar su capacidad para utilizar los ordenadores de forma privada y restringir severamente la libertad de expresión en línea. Si piensas que tus representantes o tu «bando» están luchando por tus derechos, probablemente te equivocas. La KOSA, la Ley de Responsabilidad de la App Store, la Ley SCREEN y los esfuerzos por derogar la Sección 230 son inici

| etiquetas: derechos digitales , kosa , screen act , privacidad
1 0 0 K 20 tecnología
sin comentarios
1 0 0 K 20 tecnología

menéame