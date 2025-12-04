edición general
3 meneos
26 clics
Analizan los hongos negros de Chernóbil y descubren que pueden solucionar uno de los grandes problemas de la NASA

Analizan los hongos negros de Chernóbil y descubren que pueden solucionar uno de los grandes problemas de la NASA

El interés internacional por esta especie llevó a que muestras de Cladosporium sphaerospermum fueran enviadas a la Estación Espacial Internacional, donde quedaron expuestas durante meses al impacto constante de radiación cósmica. Los sensores registraron un crecimiento superior al observado en cultivos de control situados en la Tierra y, además, detectaron una reducción parcial del flujo radiactivo que atravesaba la fina capa de micelio.
La posibilidad de producir estos materiales directamente en destino reduciría el peso transportado desde la

| etiquetas: hongos , cladosporium sphaerospermum , eei , nasa
3 0 0 K 29 ciencia
5 comentarios
3 0 0 K 29 ciencia
#1 Marisadoro
"Investigaciones mostraron que, sometido a fuentes radiactivas el hongo llegó a aumentar su desarrollo alrededor de un 10%"

Como Iberdrola entonces.
1 K 28
Cyberbob #2 Cyberbob
Se sabe desde los años 90…
0 K 10
azathothruna #3 azathothruna
En nombre de las naciones antiguas, con buena cocina se debe hacer esta pregunta.
Alguno sera comestible?
0 K 17
#5 PerritaPiloto
#3 Todos lo son, al menos una vez.
0 K 8
#4 sliana
Si no es de los soviéticos es de los alemanes, EEUU sacando provecho del mundo
0 K 7

menéame