Análisis comparativo de los cambios agudos en el tono vascular tras el consumo de café frente al consumo de bebidas energéticas [ENG]

Las bebidas con cafeína son populares en todo el mundo, especialmente por sus efectos estimulantes sobre la fisiología corporal. Sin embargo, estudios a corto y largo plazo han mostrado resultados variables sobre la salud general. En este estudio piloto, expusimos a una cohorte de 23 individuos sanos a 240 mg de cafeína, ya sea en forma de café o bebidas energéticas, y realizamos análisis repetitivos de la onda de pulso. Este enfoque experimental se eligió para investigar los efectos agudos del consumo de cafeína sobre el tono vascular.