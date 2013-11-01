edición general
3 meneos
120 clics
Análisis comparativo de los cambios agudos en el tono vascular tras el consumo de café frente al consumo de bebidas energéticas [ENG]

Análisis comparativo de los cambios agudos en el tono vascular tras el consumo de café frente al consumo de bebidas energéticas [ENG]

Las bebidas con cafeína son populares en todo el mundo, especialmente por sus efectos estimulantes sobre la fisiología corporal. Sin embargo, estudios a corto y largo plazo han mostrado resultados variables sobre la salud general. En este estudio piloto, expusimos a una cohorte de 23 individuos sanos a 240 mg de cafeína, ya sea en forma de café o bebidas energéticas, y realizamos análisis repetitivos de la onda de pulso. Este enfoque experimental se eligió para investigar los efectos agudos del consumo de cafeína sobre el tono vascular.

| etiquetas: consumo , café , bebidas energéticas , comparativa , tono vascular
3 0 0 K 29 ciencia
2 comentarios
3 0 0 K 29 ciencia
Gry #1 Gry
TLDR: Resultados no concluyentes, hablan de repetir el estudio con un mayor número de participantes para ver si fue por utilizar una muestra demasiado pequeña. :-P
1 K 29
Macadam #2 Macadam *
Y como extra, un redbull lleva :

10½ cucharadas cafeteras de azúcar por bote.
• El segundo ingrediente es sacarosa y el tercero glucosa.
• Contiene colorante caramelo III que está elaborado con amoniaco.

elpoderdelconsumidor.org/2013/11/radiografia-de-red-bull-bebida-energe

Me quedo con mi cafelito mañanero :-D
1 K 21

menéame