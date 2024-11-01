edición general
Análisis de Análisis Thief VR Legacy of Shadow: Hace 27 años, este juego de fantasía steampunk hizo algo impensable y se convirtió en una leyenda. Hoy ha vuelto con una misión todavía más difícil

Jugamos al nuevo videojuego de la mítica saga de sigilo e infiltración Thief, que ha dado el salto a la realidad virtual...

Es el mismo thief que paso sin pena ni gloria por la ps3? Lo recuerdo porque cada vez que habían ofertas lo ponían por el precio de un paquete de magdalenas.

O no tiene nada que ver con este simplemente es una coincidencia en el nombre?
