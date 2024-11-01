edición general
10 meneos
42 clics
Ana Terradillos responde al consejero andaluz de Salud: "Esta gente ha visto peligrar su vida, un poco de humildad"

Ana Terradillos responde al consejero andaluz de Salud: "Esta gente ha visto peligrar su vida, un poco de humildad"

El consejero ha comparado la caída del sistema andaluz de salud con la de Amazon del pasado lunes.

| etiquetas: cribado , mama
8 2 0 K 117 actualidad
5 comentarios
8 2 0 K 117 actualidad
#2 Albarkas
Tiene cojones que se ofenden los que crean un problema intentando callar a las que sufren las consecuencias de su gestión de mierda.
5 K 88
mikhailkalinin #3 mikhailkalinin
Estos patriotas de pulserita, sumados los casos en que su incompetencia ha causado víctimas, ya superan por varios multiplicadores a ETA. Lealtad textil y cero lealtad a sus vecinos y amigos. Putos monstruos consentidos.
1 K 27
yopasabaporaqui #4 yopasabaporaqui
Si hasta Terradillos se indigna...
1 K 21
#5 PerritaPiloto
Si hasta los periodistas cuya línea ideológica es afín te sacan los colores igual es que lo estás haciendo mal.
1 K 21
#1 doppel
Son unas garrapatas que solo van a trincar
0 K 20

menéame