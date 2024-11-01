edición general
Ana Rosa Quintana domina por cuarto año las horas de producción en TV, con auge para Risto y Buenafuente en 2025

Unicorn Content, la empresa de Ana Rosa Quintana y Xelo Montesinos, es la productora que más horas de televisión ha copado en el último año...

YSiguesLeyendo
que una plagiadora y corrupta como la Villareja sea la dueña de la productora a la que las televisiones en abierto más horas de programación encargan y pagan es muy mucho marca Españita. en ningún otro país pasaría esto
ewok
#_1 Positivo, pero muy optimista te veo pensando que en otros países no ven/votan unicornios.
Me tiene en ignore
MiguelDeUnamano
#2 No sé si te tiene en el ignore como a medio menéame o si se te ha olvidado darle a "responder".
ewok
#3 La A. xD
Donal_Trom
Los audiómetros deben estar puestos en las residencias de ancianos, amosnomejodas.
