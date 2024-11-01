El alquiler no da tregua en España: solo durante el año pasado se disparó hasta los 14,7 euros por metro cuadrado de media. Actualmente, Barcelona se sitúa como la capital más cara para alquilar una vivienda, con 23,8 euros por metro cuadrado, seguida por Madrid (22,7 euros) y Palma (18,3 euros), según datos extraídos de idealista.
La estafa de España a los trabajadores es de las mas grandes de la historia, para sacarle pasta a guiris, expats y turistas los que vivimos y trabajamos aquí dificil formar un hogar, lo cual destruye la natalidad, destruye la economía de trabajadores que no van a trabajar por los precios altos
Y mientras el debate es el muerto de hambre inmigrante para distraer.… » ver todo el comentario
Precio medio por m2 de alquiler en Tokio:
Zonas centrales
4.000 – 5.000 ¥/m² → 21,8 – 27,3 €/m²
Zonas más periféricas dentro de Tokio
~3.500 – 4.000 ¥/m² → 19,1 – 21,8 €/
Pisozulo de 30 m² en zona céntrica:
120.000 – 150.000 ¥/mes → 655 – 819 €/mes
El centro es la estación central y donde está el palacio del emperador. Eso es el centro.
