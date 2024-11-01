Fran Martín (26 años), ingeniero informático en Tokio: "Pago 760 euros de alquiler por un apartamento de dos plantas a 15 minutos del centro"

El alquiler no da tregua en España: solo durante el año pasado se disparó hasta los 14,7 euros por metro cuadrado de media. Actualmente, Barcelona se sitúa como la capital más cara para alquilar una vivienda, con 23,8 euros por metro cuadrado, seguida por Madrid (22,7 euros) y Palma (18,3 euros), según datos extraídos de idealista.