Fran Martín (26 años), ingeniero informático en Tokio: "Pago 760 euros de alquiler por un apartamento de dos plantas a 15 minutos del centro"

El alquiler no da tregua en España: solo durante el año pasado se disparó hasta los 14,7 euros por metro cuadrado de media. Actualmente, Barcelona se sitúa como la capital más cara para alquilar una vivienda, con 23,8 euros por metro cuadrado, seguida por Madrid (22,7 euros) y Palma (18,3 euros), según datos extraídos de idealista.

NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
760 euros no encuentras nada que no sea un zulo en las principales capitales de España, pero luego el salario real congelado 30 años

La estafa de España a los trabajadores es de las mas grandes de la historia, para sacarle pasta a guiris, expats y turistas los que vivimos y trabajamos aquí dificil formar un hogar, lo cual destruye la natalidad, destruye la economía de trabajadores que no van a trabajar por los precios altos

Y mientras el debate es el muerto de hambre inmigrante para distraer.…   » ver todo el comentario
YoSoyTuPadre #4 YoSoyTuPadre *
#1 En Japón, en sus ciudades tampoco, si encontró eso le tocó la lotería


Precio medio por m2 de alquiler en Tokio:

Zonas centrales
4.000 – 5.000 ¥/m² → 21,8 – 27,3 €/m²

Zonas más periféricas dentro de Tokio
~3.500 – 4.000 ¥/m² → 19,1 – 21,8 €/


Piso zulo de 30 m² en zona céntrica:
120.000 – 150.000 ¥/mes → 655 – 819 €/mes
Priorat #2 Priorat *
Mmm, no. Más de 1000€. No en el centro. Y tipo zulo. Y solo 7 días de vacaciones al año. Viene todo con el país.

El centro es la estación central y donde está el palacio del emperador. Eso es el centro.

hmlet.com/en/property/city/tokyo/n/shibuya
roker #3 roker
Apartamento de dos plantas en Japón aquí es una litera.
Dragstat #5 Dragstat
No dan suficiente información, a 15 minutos del centro con el tren bala significa que lo mismo vive a más de 75 km del centro. Es como vivir en Toledo para ir al centro de Madrid. Eso sí, Tokio es inmenso y aquí no pagas tan poco ni en Toledo, así que de todas formas es para ponerse a llorar viendo la comparación.
