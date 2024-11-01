Se amplía la red de calefacción urbana de la central nuclear de Haiyang

Rongcheng se ha convertido en la tercera ciudad de la provincia china de Shandong en recibir calefacción urbana de la central nuclear de Haiyang, anunció la Corporación Estatal de Inversión en Energía. El proyecto de calefacción urbana llamado Warm Core No 1 comenzó oficialmente a suministrar calor al área urbana de Rongcheng el 15 de noviembre, dijo SPIC. Las ciudades de Haiyang y Rushan ya han estado recibiendo calor. La planta de Haiyang comenzó oficialmente a proporcionar calefacción urbana al área circundante en noviembre de 2020.
| etiquetas: china , calefacción , nuclear , haiyang , rongcheng
index.ieomsociety.org/index.cfm/article/view/ID/16431