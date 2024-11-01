edición general
16 meneos
14 clics
Amnistía denuncia que un joven de 19 años detenido durante las protestas será ejecutado este miércoles en Irán

Amnistía denuncia que un joven de 19 años detenido durante las protestas será ejecutado este miércoles en Irán

La ONG Amnistía Internacional (AI) ha denunciado que un joven de 19 años se enfrenta a una ejecución...

| etiquetas: jamenei , derechos humanos
14 2 1 K 105 actualidad
5 comentarios
14 2 1 K 105 actualidad
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
"Las autoridades iraníes deben detener de inmediato cualquier plan para ejecutar a Amirhosein Ghaderzadé, de 19 años, quien ha estado detenido desde el 9 de enero por participar en las protestas en Rasht, provincia de Guilán, y dejar de utilizar la pena de muerte como arma contra los manifestantes", ha señalado en redes sociales.
2 K 45
Druidaferal #3 Druidaferal
#1 aquí en meneame los están llamando terroristas contra el amado líder xD xD xD
0 K 6
Druidaferal #2 Druidaferal *
Hambre, sed, castigos corporales, Ejecuciones, violaciones, imposición religiosa, homofobo a, Machismo, terrorismo. Irán tu lugar ideal.
1 K 21
ObjetivoPeroNo #4 ObjetivoPeroNo
#2 Suena a paraíso para cualquier derecharra.
1 K 8
Druidaferal #5 Druidaferal *
#4 si, exacto. Suena a una especie de España de Franco pero con esteroides. Solo que a estos les apoyan los de podemos...
Rita maestre en un tuit reconoce que están en un régimen fascista en irán, pero ves a Irene montero con sus charlas criminalizando a la urion europea por sus sanciones por "derechos humanos" así como si eso le parece mal.... Telita
0 K 6

menéame