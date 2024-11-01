edición general
5 meneos
22 clics

AMMAR: la cara oculta de la propaganda proxeneta

Desde esta organización (AMMAR) se ejerce una promoción importante de la prostitución como actividad “laboral” válida, sobre todo en tiempos de crisis, que robustece la capacidad de manipulación de mujeres vulnerables.

| etiquetas: proxeneta , prostitución , ammar
4 1 5 K 4 actualidad
8 comentarios
4 1 5 K 4 actualidad
Alakrán_ #1 Alakrán_
Todo intento de las señoras putas de organizarse se vende desde el prohibicionismo como promoción del proxenetismo.
Al parecer no existe ninguna asociacion legítima.
8 K 79
aPedirAlMetro #3 aPedirAlMetro *
"se ejerce una promoción importante de la prostitución como actividad “laboral” válida"
Es que eso es lo que debería ser, una actividad laboral, como lo son el resto.

Solo hay dos opciones: Regulación o marginalidad.
Regulacion ya.

"robustece la capacidad de manipulación de mujeres vulnerables"
Lo que hace a las prostitutas vulnerables, es justamente la ausencia de regulación, hijosdeputa!
5 K 39
pepel #2 pepel
¿Quién te ha dicho a ti que quiero que conduzcas por mi?. Déjame que beba tranquilo...
0 K 19
#4 lamonjamellada
Es curioso, según muchos las mujeres sólo se casan por dinero, sólo tienen hijos por dinero, sólo ponen denuncias de maltrato por dinero, sólo se divorcian por dinero.
Pero prostituirse lo hacen porque les encanta.
Y generalmente, quién afirma la primero también afirma lo segundo.
Curioso, curiosísimo.
1 K 19
Autarca #5 Autarca *
#4 "Pero prostituirse lo hacen porque les encanta"

no como las mujeres que trabajan recogiendo fruta, que se dejan la espalda en la fábrica, o la salud limpiándole los váteres a los pijos

Esas - según los putofobos- van a trabajar con una sonrisa de oreja a oreja, bailando y con música de fondo

Por eso no les ofrecen esos trabajos a la prostitutas, por eso no les preguntan, por eso les importa una mierda su opinión

Porque todos los trabajos del mundo son felices y maravillosos menos el de prostituta

Que toca ahora según el guión? Comparar echar un polvo con que te quiten un riñón? Llamar a la prostitutas "niños" que deben ser tutelados? Llamarlas "locas" ??
0 K 11
#6 lamonjamellada *
#5 pretendes comparar los riesgos sanitarios y psicosociales de esas actividades con la prostitución?
Para que te hagas una idea, si de verdad se quiere legalizar, lo primero es la ley de riesgos sanitarios. Así que irían con EPI.

Vamos a no insultar la inteligencia con esas afirmaciones tan bajitas...
1 K 19
Autarca #8 Autarca *
#6 por esa regla de tres hay que prohibir toda forma de sexo libre

Os encantaría los ultra católicos ¿verdad? Sexo solo en pareja y bajo la bendición de Dios

No solo es menos pecaminoso, además es más sano

www.clarin.com/mundo/papa-francisco-prostitucion-vicio-repugnante_0_FX
0 K 11
#7 Tronchador.
#4 Hay 4 comentarios y el tuyo es el único que dice que les gusta. Poca gente es capaz de decir esa barbaridad, lo que sí que dice alguna gente es que quien quiera ejercer libremente la prostitución por dinero debe poder hacerlo.
0 K 7

menéame