AMMAR: la cara oculta de la propaganda proxeneta

Desde esta organización (AMMAR) se ejerce una promoción importante de la prostitución como actividad “laboral” válida, sobre todo en tiempos de crisis, que robustece la capacidad de manipulación de mujeres vulnerables.
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Al parecer no existe ninguna asociacion legítima.
Es que eso es lo que debería ser, una actividad laboral, como lo son el resto.
Solo hay dos opciones: Regulación o marginalidad.
Regulacion ya.
"robustece la capacidad de manipulación de mujeres vulnerables"
Lo que hace a las prostitutas vulnerables, es justamente la ausencia de regulación, hijosdeputa!
Pero prostituirse lo hacen porque les encanta.
Y generalmente, quién afirma la primero también afirma lo segundo.
Curioso, curiosísimo.
no como las mujeres que trabajan recogiendo fruta, que se dejan la espalda en la fábrica, o la salud limpiándole los váteres a los pijos
Esas - según los putofobos- van a trabajar con una sonrisa de oreja a oreja, bailando y con música de fondo
Por eso no les ofrecen esos trabajos a la prostitutas, por eso no les preguntan, por eso les importa una mierda su opinión
Porque todos los trabajos del mundo son felices y maravillosos menos el de prostituta
Que toca ahora según el guión? Comparar echar un polvo con que te quiten un riñón? Llamar a la prostitutas "niños" que deben ser tutelados? Llamarlas "locas" ??
Para que te hagas una idea, si de verdad se quiere legalizar, lo primero es la ley de riesgos sanitarios. Así que irían con EPI.
Vamos a no insultar la inteligencia con esas afirmaciones tan bajitas...
Os encantaría los ultra católicos ¿verdad? Sexo solo en pareja y bajo la bendición de Dios
No solo es menos pecaminoso, además es más sano
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