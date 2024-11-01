Un americano-iraní murió bajo custodia del ICE el día después del comienzo de la operación Epic Fury [ENG]

El ICE ha reconocido que Pejman Karshenas Najafabadi, un refugiado iraní de 59 años y residente de larga duración en EE. UU., falleció bajo su custodia en Mississippi. Llegó al país en 1991, con 24 años, y tenía una causa abierta con Inmigración desde 2014, por la que fue detenido por la fuerza al comienzo de la Segunda administración Trump, a pesar de su conocida enfermedad cardíaca crónica. El ICE informó de la muerte el 6 de marzo, aunque había fallecido cinco días antes, justo el día después de que Trump iniciara su guerra contra Irán.