América Latina gira a la derecha (y a la ultraderecha)

La victoria holgada de José Antonio Kast en las elecciones presidenciales de Chile celebradas este domingo no es un hecho aislado. Marca, más bien, la confirmación de un cambio de ciclo en América Latina, una región históricamente asociada a gobiernos de izquierdas y que en los últimos años ha empezado a girar hacia opciones conservadoras y, en varios casos -como en este último- abiertamente ultraderechistas.

#1 kaos_subversivo
No aprenden
2 K 34
SerVicius #5 SerVicius
Ya no hay organizaciones, ni de trabajadores, ni de vecinos ni na, solo y influencers con un mensaje, en mayor o menor medida, de fondo derechista, capitalista e individualista.

Ya no hay una verdad, ni en las cosas más básicas, la tierra es plana, antivancunas, 5g... Como vamos a crear conciencia de clase con estos mimbres.

Ahora todos tenemos una etiqueta: gay, gamer, runner o cualquier cosa menos obreros.
1 K 10
Chepacoleta #2 Chepacoleta
Necesitamos más Maduros!!! Necesitamos más dictadores de la isquierda berdadera!
0 K 6
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
#2 entre un dictador como Maduro o el hijo de un nazi… hay un gran espectro político
4 K 51
#4 NoMeVeas *
#2 Por lo que sea, ultimamente solo eligen dictadores de derecha "verdadera". En Brasil salió mal, pero en Perú lo lograron, en El Salvador lo lograron, en Ecuador lo lograron, en Bolivia lo lograron y en Honduras estamos viendo,1 mes y algo después de las elecciones.
0 K 8
#6 Zamarro
#4 Tienen a la cia, fbi, elon musk, trump, steve bannon, palantir, los mass media, y demas fauna, tirando dinero a paladas a esa gente, para que ganen en todos los paises posibles, despues hacen el paripé como Milei mientras roban a manos llenas a su pueblo, y lo endeudan con USA de por vida.
0 K 7

