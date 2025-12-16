América Latina gira a la derecha (y a la ultraderecha)

La victoria holgada de José Antonio Kast en las elecciones presidenciales de Chile celebradas este domingo no es un hecho aislado. Marca, más bien, la confirmación de un cambio de ciclo en América Latina, una región históricamente asociada a gobiernos de izquierdas y que en los últimos años ha empezado a girar hacia opciones conservadoras y, en varios casos -como en este último- abiertamente ultraderechistas.
Ya no hay una verdad, ni en las cosas más básicas, la tierra es plana, antivancunas, 5g... Como vamos a crear conciencia de clase con estos mimbres.
Ahora todos tenemos una etiqueta: gay, gamer, runner o cualquier cosa menos obreros.