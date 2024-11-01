"Por qué America es así", por Lyle W. Fass [Ing]

¿Quieres entender por qué Estados Unidos es así, por qué surgió Trump, por qué la podredumbre sigue extendiéndose, por qué la crueldad no es un defecto sino una característica? No es ningún misterio. Es la historia más antigua que nunca hemos contado con sinceridad. Y hasta que no la afrontemos, seguiremos cayendo en versiones más oscuras de nosotros mismos. Este país no se fundó sobre la libertad. Se fundó sobre tierras robadas, despejadas mediante matanzas, y construido por personas secuestradas, quebradas por la fuerza.
[sigue en #1]
| etiquetas: historia , usa , america , trump , nativos , racismo , crueldad
Todo lo demás es decoración.
—
No tuvimos en cuenta el genocidio de los pueblos nativos.
Lo mitificamos.
Hicimos westerns sobre ello.
Nombramos equipos de fútbol en honor a los muertos.
Pavimentamos sobre huesos y lo llamamos destino.
—
No tuvimos en cuenta la esclavitud.
Declaramos su fin y, acto seguido, redactamos nuevas leyes para sustituir las cadenas por los barrotes de las prisiones.
Nunca pagamos por los siglos de trabajo gratuito, por los
… » ver todo el comentario
Y con olvido y falta de reconocimiento y reparación, lo que se consigue es que los perpetradores y sus descendientes y herederos ideológicos se sientan impunes, de modo que esas cosas horribles que pasaron y que pretenden olvidar, vuelven a ocurrir.
Pues para empezar, por llamarse a si mismos "América" cuando solamente son un país más del continente