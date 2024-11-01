Amenazas de muerte, insultos y descalificaciones: cómo emoji en una publicación de Strava desencadenan un incidente internacional en el Tour de Mentougou

El Tour de Mentougou expulsó al corredor español Mario Aparicio (Burgos Burpellet BH) por realizar “comentarios inapropiados en su red social personal” tras la etapa inaugural del domingo, según los organizadores de la carrera, que exigen una disculpa pública. Aparicio subió a Strava su primer archivo de etapa con “E1 tour mentougou” con dos emoji: un cerdo y la bandera china. Lo que siguió fue una impactante tormenta de comentarios en su perfil de Strava y otras RRSS, con usuarios publicando insultos e incluso enviando amenazas de muerte.
| etiquetas: mario aparicio , strava , tour de mentougou , burgos burpellet bh
Recordemos que según el horóscopo chino existe el año del cerdo (que no es este año). Según la IA de google:
Las personas nacidas bajo este signo se caracterizan por ser honestas, trabajadoras y amables, aunque también pueden ser un poco ingenuas y fanáticas. Culturalmente, el Cerdo simboliza la buena suerte, la prosperidad y la generosidad.
Lo que dices podría tener sentido si estuviéramos en el año del cerdo y si hiciéramos una interpretación buenista según la cual el ciclista hubiera querido dar al cerdo el significado cultural chino y no el significado peyorativo que tiene en España.
La excusa que han dado suena bastante ridícula, a ver si se disculpa y aclara lo que intentaba decir, porque la explicación que menciona la noticia no tiene sentido.