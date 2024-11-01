Amenazas de muerte, insultos y descalificaciones: cómo emoji en una publicación de Strava desencadenan un incidente internacional en el Tour de Mentougou

El Tour de Mentougou expulsó al corredor español Mario Aparicio (Burgos Burpellet BH) por realizar “comentarios inapropiados en su red social personal” tras la etapa inaugural del domingo, según los organizadores de la carrera, que exigen una disculpa pública. Aparicio subió a Strava su primer archivo de etapa con “E1 tour mentougou” con dos emoji: un cerdo y la bandera china. Lo que siguió fue una impactante tormenta de comentarios en su perfil de Strava y otras RRSS, con usuarios publicando insultos e incluso enviando amenazas de muerte.