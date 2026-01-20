edición general
Las amenazas arancelarias de Trump reavivan el temor a una operación “Sell America” [ENG]

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio marcha atrás en los aranceles más extremos del llamado “Día de la Liberación” después de que los operadores de bonos se rebelaran ante la perspectiva de una sacudida económica. Ahora, su intento de presionar a Dinamarca para que ceda Groenlandia ha amenazado con provocar una reacción similar en los mercados. Los rendimientos de los bonos se dispararon y las bolsas cayeron el martes.

Puede parecer una cuñadez pero esa venta de bonos del Tesoro norteamericano por parte del fondo de pensiones de Dinamarca, al que se ha sumado ahora Suecia, ha podido ser usado como una aviso a navegantes.

Vamos, que el carroñero Trump ha entendido perfectamente el mensaje de esa cabeza de caballo sangrante, en forma de venta masiva de bonos, y se puede estar pensando el entrar como un elefante en una cacharrería en Groenlandia.
Ahhh que no ha sido por su gratitud y su charla con Rute....La pasta y el ego es lo único que lo pueden frenar.
Este orangután no hace más que ir de árbol en árbol agitándolo para ver si cae algún fruto.
