Las amenazas arancelarias de Trump reavivan el temor a una operación “Sell America” [ENG]

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio marcha atrás en los aranceles más extremos del llamado “Día de la Liberación” después de que los operadores de bonos se rebelaran ante la perspectiva de una sacudida económica. Ahora, su intento de presionar a Dinamarca para que ceda Groenlandia ha amenazado con provocar una reacción similar en los mercados. Los rendimientos de los bonos se dispararon y las bolsas cayeron el martes.