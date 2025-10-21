Amenaza de cambio drástico en internet: OpenAI anuncia un navegador y reta a Google con su Chrome

El anuncio se ha dejado sentir en el mercado. Las acciones de Alphabet han llegado a caer cerca de un 4%, hasta 244 dólares. La matriz de Google, no obstante, ha vivido un espectacular rally en las últimas semanas que ha llevado a sus títulos a acumular una revalorización anual por encima del 32%. De convertirse en una puerta de entrada a las búsquedas en internet, OpenAI, la start-up más valiosa del mundo, con más de 500.000 millones de dólares, estaría en disposición de atraer más tráfico de internet y, en paralelo, captar ingresos procedent