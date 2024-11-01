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AMD relanzará el Ryzen 7 5800X3D para celebrar el 10º Aniversario del Socket AM4

AMD relanzará el Ryzen 7 5800X3D para celebrar el 10º Aniversario del Socket AM4

Filtrado desde china el lanzamiento de un "nuevo" AMD Ryzen 7 5800X3D - AMD AM4 10th Anniversary Edition. Tal y como su nombre ya indica, estamos ante una edición especial de este procesador con la tecnología 3D V-Cache que llega para celebrar el décimo aniversario de su plataforma, o socket de placa base, AMD AM4. Y es que este cumple 10 años de vida, demostrando así su éxito.

| etiquetas: amd , ryzen 7 , 5800x3d , aniversario
9 1 0 K 165 tecnología
7 comentarios
9 1 0 K 165 tecnología
#1 Review
No pasa nada, como cada vez más la potencia de un procesador es más irrelevante y la mayoría de cálculos de mayor intensidad se dan en las GPU, la gente no notará demasiada diferencia
2 K 39
laveolo #3 laveolo
#1 a 4k tienes razón. A 1080p y 1440p (yo juego a 1440p), el 5800x3d es un buen upgrade desde el 5800x "a secas", de un 10 a un 20% más fps por juego.
0 K 8
#6 Review
#3 Yo tengo el 5800X3D desde hace ya un tiempo y en juegos tiro mucho de 1440p, pero tampoco veo que la CPU se ponga a tope (entiendo los beneficios de una caché muy grande)

A lo que me vengo a referir es que ya no hace falta tanta potencia bruta, por que a fin y a cuentas para tareas muy demandantes se usan otras partes del Pc. Por ejemplo, la codificación de vídeo tiene mucho sentido hacerla usando la gráfica
0 K 6
#4 lameth
#1 Y un huevo. Con las IA's y las operaciones de programas además de la carga del sistema y todo lo secundario el tener una cpu potente da que no tengas cuellos de botella.
Los cálculos de la GPU son los gráficos, pero los programas de 100 Gbs son mucho más que gráficos.
0 K 10
#5 Review
#4 Con las IAs se están usando en centros de datos procesadores ARM como base y luego GPUs muy potentes para los cálculos. De hecho CUDA y en menor medida OpenCL son la clave si quieres tirar de verdadero músculo de cálculo. Usar la IA con CPUs es tirar de un consumo excesivo a un rendimiento modesto
0 K 6
cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
Yo con mi S3 Virge voy sobrado.
1 K 26
#7 soberao
Tendrán que actualizar la BIOS para que las placas más viejas lo detecten aunque lo haga luego el sistema operativo.
0 K 16

menéame