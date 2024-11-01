AMD relanzará el Ryzen 7 5800X3D para celebrar el 10º Aniversario del Socket AM4

Filtrado desde china el lanzamiento de un "nuevo" AMD Ryzen 7 5800X3D - AMD AM4 10th Anniversary Edition. Tal y como su nombre ya indica, estamos ante una edición especial de este procesador con la tecnología 3D V-Cache que llega para celebrar el décimo aniversario de su plataforma, o socket de placa base, AMD AM4. Y es que este cumple 10 años de vida, demostrando así su éxito.