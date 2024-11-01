AMD relanzará el Ryzen 7 5800X3D para celebrar el 10º Aniversario del Socket AM4

Filtrado desde china el lanzamiento de un "nuevo" AMD Ryzen 7 5800X3D - AMD AM4 10th Anniversary Edition. Tal y como su nombre ya indica, estamos ante una edición especial de este procesador con la tecnología 3D V-Cache que llega para celebrar el décimo aniversario de su plataforma, o socket de placa base, AMD AM4. Y es que este cumple 10 años de vida, demostrando así su éxito.
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A lo que me vengo a referir es que ya no hace falta tanta potencia bruta, por que a fin y a cuentas para tareas muy demandantes se usan otras partes del Pc. Por ejemplo, la codificación de vídeo tiene mucho sentido hacerla usando la gráfica
Los cálculos de la GPU son los gráficos, pero los programas de 100 Gbs son mucho más que gráficos.