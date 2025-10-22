edición general
Amazon quiere robots, no personas: su nuevo plan evitará contratar a 600.000 trabajadores

¿Y si el trabajo del futuro no fuera humano? Amazon, el gigante del comercio electrónico, vuelve a poner sobre la mesa una de las preguntas más inquietantes de nuestro tiempo. Según documentos internos filtrados y publicados por The New York Times, la empresa estaría preparando un cambio radical en su estrategia de recursos humanos: sustituir a unos 600.000 trabajadores que, en condiciones normales, contrataría de aquí a 2033… con robots. No es un experimento, ni un proyecto a largo plazo. Es el presente. Y ya está en marcha.

Enésimo_strike #8 Enésimo_strike
Esto es malísimo en occidente, si China hiciese eso, que lo hace, es progreso maravilloso.
elTieso #6 elTieso
Tiene sentido, un almacén es como una fábrica, la línea de producción se automatizó hace años, ahora hay que trasladar lo mismo a la línea de distribución.
#3 Jotax
#1 No es la misma noticia y la que muestras ademas esta en otro idioma, poner duplicada sin leerla es cuanto menos apresurado.
Sinyu #5 Sinyu
Esto cada vez será a mas, es igual que al inicio de la revolución industrial, aquí al final solo tendrá un sueldo digno el que sea policia, el resto poco a poco per seremos nuestro empleo
aupaatu #2 aupaatu
Pero serán robots patriotas norteamericanos , supongo.
#4 sliana
no quedamos que los trabajadores del almacen de amazon se quejan del trabajo? que no pueden pararse a mear, que tienen que recorrer decenas de km al dia... una mierda de trabajo que nadie quiere para si mismo.
founds #7 founds
Yo hace ya mucho que el prime y pedir cosas a Amazon se acabó, ya solo uso AliExpress para comprar tonterías de las que me gustan
