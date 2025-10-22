Amazon quiere robots, no personas: su nuevo plan evitará contratar a 600.000 trabajadores

¿Y si el trabajo del futuro no fuera humano? Amazon, el gigante del comercio electrónico, vuelve a poner sobre la mesa una de las preguntas más inquietantes de nuestro tiempo. Según documentos internos filtrados y publicados por The New York Times, la empresa estaría preparando un cambio radical en su estrategia de recursos humanos: sustituir a unos 600.000 trabajadores que, en condiciones normales, contrataría de aquí a 2033… con robots. No es un experimento, ni un proyecto a largo plazo. Es el presente. Y ya está en marcha.