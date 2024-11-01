edición general
Amazon y la oportunidad perdida en AI: el dilema del innovador

¿Cómo la empresa de cloud más grande del mundo, la referencia técnica para developers durante más de una década, quedó tercera en la carrera por infraestructura de AI? ¿Al punto de tener que invertir en OpenAI a valores 15 veces superiores que Microsoft, sin ninguna de sus ventajas contractuales? ¿Por qué hasta Google, que tiene todo el stack de AI completo de forma propietaria, invirtió más y mejor en Anthropic que Amazon? ¿Dónde perdió el rumbo AWS?

#2 Onaj
¿Están las compañías de IA ganando miles de millones?

¿No?

Ah, bueno.
Battlestar #4 Battlestar
A mi lo que me hace gracia es que hay compañías que ahora están tratando de vender features de asistencia antiguas que nadie quería como "IA".
#5 capitan.meneito
coño, me preguntaba qué hace Rafa Nadal en la miniatura?
tommyx #6 tommyx
#5 no, ese tiene más pelo :troll:
beltzak #1 beltzak
Amazon invirtió 8.000 millones en Anthropic y de momento no les va mal.

Si hacen lo mismo con los 50.000 millones en OpenAI ni tan mal.

Eso sí, con respecto a otros parece que llegó tarde.

#3 Sigo_intentandolo
Pues lo mismo junto con Apple son los que han acertado...

Se están quemando cantidades descomunales de dinero sin un plan de negocio realista...
