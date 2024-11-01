Amazon y la oportunidad perdida en AI: el dilema del innovador

¿Cómo la empresa de cloud más grande del mundo, la referencia técnica para developers durante más de una década, quedó tercera en la carrera por infraestructura de AI? ¿Al punto de tener que invertir en OpenAI a valores 15 veces superiores que Microsoft, sin ninguna de sus ventajas contractuales? ¿Por qué hasta Google, que tiene todo el stack de AI completo de forma propietaria, invirtió más y mejor en Anthropic que Amazon? ¿Dónde perdió el rumbo AWS?