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Amazon Luna elimina las tiendas de juegos, compras de juegos individuales y suscripciones de terceros

Amazon Luna elimina las tiendas de juegos, compras de juegos individuales y suscripciones de terceros

El servicio de juego en la nube (antes Prime Gaming) elimina las tiendas, compras de juegos individuales y suscripciones de terceros. Los videojuegos comprados a través de las tiendas de EA, Ubisoft y GOG no se podrán jugar a través de Luna. Esos videojuegos se podrán jugar en PC desde los respectivos programas de cada editora. Sin embargo, Amazon no ofrecerá reembolsos por esas compras.Los usuarios también pierden la opción Bring Your Own Library. La intención es que el servicio se centre en Luna Standard (incluído con Prime) y Luna Premium

| etiquetas: amazon , luna , ea , ubisoft , gog , firetv
5 0 0 K 65 tecnología
3 comentarios
5 0 0 K 65 tecnología
#2 username
not your games
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#3 marcotolo
al final lo mas seguro va a ser tener los juegos en repacks para playnite
0 K 11
hazardum #1 hazardum
Para algo bueno que tenia Luna, el poder jugar en la nube a juegos de varias tiendas concentrados en una App (aunque no todos, solo algunos), van y lo quitan.

A mi me mandaron el correo ya, dicen que regalarán una suscripción, pero a saber.
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menéame