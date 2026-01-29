Amazon informó que se encontró una gran cantidad de material de abuso sexual infantil en datos de entrenamiento de IA [ENG]

Amazon.com Inc. reportó el año pasado cientos de miles de contenidos que, según creía, incluían abuso sexual infantil, los cuales encontró en datos recopilados para mejorar sus modelos de inteligencia artificial. Si bien Amazon eliminó el contenido antes de entrenar a sus modelos, los responsables de seguridad infantil afirmaron que la compañía no ha proporcionado información sobre su origen, lo que podría dificultar que las fuerzas del orden localicen a los agresores y protejan a las víctimas.