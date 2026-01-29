edición general
Amazon informó que se encontró una gran cantidad de material de abuso sexual infantil en datos de entrenamiento de IA [ENG]

Amazon.com Inc. reportó el año pasado cientos de miles de contenidos que, según creía, incluían abuso sexual infantil, los cuales encontró en datos recopilados para mejorar sus modelos de inteligencia artificial. Si bien Amazon eliminó el contenido antes de entrenar a sus modelos, los responsables de seguridad infantil afirmaron que la compañía no ha proporcionado información sobre su origen, lo que podría dificultar que las fuerzas del orden localicen a los agresores y protejan a las víctimas.

3 comentarios
obmultimedia #2 obmultimedia
Pero donde coño encuentran esos datos?
0 K 10
Ishkar #3 Ishkar
#2 A estas alturas ya sabemos que estas empresas se dedican a descargar absolutamente todo lo que pueden de donde sea sin que les importe mucho (como lo de descargar cosas pirateadas y cosas así), la verdad es que me sorprende 0. El monstruo del entrenamiento de los LLM a base de fuerza bruta es una locura.
1 K 21
#1 Kuruñes3.0
Voy a a vomitar.
0 K 7

