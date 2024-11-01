Amasando barro con los pies: el origen de la cerámica primitiva, una técnica ancestral sin máquina  

En la localidad canaria de El Mojón (Lanzarote), conocida por su significativa tradición alfarera, Teresa Morales continuaba en el año 2006 trabajando el barro, tal y como lo aprendió de sus antepasados; además, la casa museo y el Monumento al Campesino estaban ubicados en el centro de la isla, donde se albergaba un taller de cerámica en el que trabajaba Marcial de León. Con ellos conocí las técnicas ancestrales de cerámica primitiva