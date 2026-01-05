Amanda Seyfried, la ‘antiestrella’ de Hollywood: vive en una granja, padece TOC, fundó una empresa de casitas de juguete y se enfrenta en redes a Trump

A lo largo de las dos últimas décadas, Amanda Seyfried ha consolidado una trayectoria que le ha reportado tanto el aplauso del público como el respeto de la crítica internacional. A sus 40 años recién cumplidos, la actriz ha conseguido un doble reconocimiento en los inminentes Globos de Oro por sus papeles. Alejada del bullicio de Hollywood desde hace más de diez años, Amanda Seyfried ha optado por refugiarse en la tranquilidad de una granja situada en los Catskills, al norte del estado de Nueva York. Allí reside junto a su marido, el también a