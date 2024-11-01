·
Amama denuncia que tres mujeres han muerto por retrasos en los cribados y la Junta lo niega
La asociación señala que hay 261 casos de afectadas "a las que no se comunicó el resultado de sus análisis" y "algunas han desarrollado la enfermedad".
|
etiquetas
:
amama
,
tres
,
muertas
,
cribado
,
cáncer
,
negación
,
junta
,
andalucía
181
actualidad
5 comentarios
relacionadas
#1
ipanies
Votar al PP mata.
5
K
81
#4
Antipalancas21
#1
Y no solamente en Andalucia.
1
K
32
#3
Antipalancas21
Y serán mas las que fallezcan por esa falta de cribados y pruebas de la junta, pero no pasa nada son del PP, tienen licencia para eso u mas.
1
K
40
#5
pepel
Mañana Moreno se solidarizará con las familias.
0
K
20
#2
OCLuis
La junta presidida por el partido asesino y mafioso sabe muy bien lo que tiene que hacer en estos casos y pasa por contradecir a las fuentes, poner en entredicho su credibilidad, buscar alguna afiliación política o algún trapo sucio de su pasado y ridiculizarla por las redes.
Son enemigos de la democracia, de la verdad y de la honestidad. Son capaces de expulsar del partido a su número 1 por chivato.
Esta gente no la quiero fuera de España, sino dentro, pero dentro de prisiones para que paguen por todos sus delitos, pero claro, para eso debería de haber justicia y visto lo visto de eso ya no queda casi nada en España...
0
K
13
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
