Alumno mata a maestra en Oaxaca tras recibir una mala calificación

La violencia en México alcanzó un nuevo nivel al afectar el ámbito educativo. Fabiola Ortiz Medina, maestra y psicóloga del Colegio de Bachilleres 6 en Putla Villa de Guerrero, Oaxaca, fue asesinada por un alumno tras una disputa por una calificación. El joven le disparó cuando llegaba al plantel. La Fiscalía investiga el caso con perspectiva de género y tiene una línea de investigación avanzada.
En una zona donde la vida tiene el mismo valor que un paquete de donuts.
Buenos maestros los carteles de Itsmo y Diaz-Parada