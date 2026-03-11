edición general
La alta velocidad cae un 14% tras el accidente de Adamuz

Es una de las primeras cifras reales que permite cuantificar el impacto que ha tenido el accidente ferroviario de Adamuz. El corte de la línea Madrid-Sevilla —la tercera más utilizada en España— y las limitaciones de velocidad de la línea Madrid-Barcelona —la primera en cuanto al uso— han provocado la primera caída del número de viajeros desde marzo de 2021, en plena pandemia provocada por la covid-19.

manzitor #1 manzitor
A ver, si han estado varias semanas con la vía cortada y haciendo traslados en bus, es normal que la gente prefiera otras opciones, eso unido a los enormes retrasos que han venido acumulando los ferrocarriles de varios sitios, pero de esa línea en especial. La gente se busca la vida con bla, bla o con bus.
Chinchorro #2 Chinchorro
La noticia es que ha bajado el número de viajeros de alta velocidad porque hay una línea de alta velocidad cortada.
Esa es la noticia.
Supongo que lo siguiente será informar que el día de menores ventas en las administraciones de lotería es el domingo.
O que hay un 100% de probabilidades de que después de un miércoles, venga un jueves.
#3 mcfgdbbn3
#2: Vaya, yo ya tenía casi concluido mi estudio sobre asistencia a los museos los lunes. :-P
Chinchorro #5 Chinchorro
#3 Ya lo siento. Pero podrías animarte con un informe sobre los efectos de circular con motos de agua en los caminos forestales.
FunFrock #4 FunFrock
El mejor momento del ferrocarril en la historia de España.
