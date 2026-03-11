La alta velocidad cae un 14% tras el accidente de Adamuz

Es una de las primeras cifras reales que permite cuantificar el impacto que ha tenido el accidente ferroviario de Adamuz. El corte de la línea Madrid-Sevilla —la tercera más utilizada en España— y las limitaciones de velocidad de la línea Madrid-Barcelona —la primera en cuanto al uso— han provocado la primera caída del número de viajeros desde marzo de 2021, en plena pandemia provocada por la covid-19.