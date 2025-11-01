edición general
“La alta mar no pertenece a nadie pero el capitalismo está intentando apropiársela”

El capitalismo y el mar se publicó originalmente en inglés en 2021 y acaba de aparecer en castellano. En un momento en que, entre otras cuestiones, la crisis migratoria en el Mediterráneo, el aumento del nivel del mar debido al cambio climático y los conflictos de soberanía –como el secuestro ilegal de la flotilla o las recientes intervenciones militares de Estados Unidos fuera de su territorio– muestran la centralidad del espacio marítimo en la política global, la lectura del libro resulta escalofriantemente pertinente.

Pertinax #3 Pertinax *
#2 Cuando lo escribas, recuerda citar a las innumerables factorías flotantes socialistas chinas arramblando caladeros internacionales, no se te vaya a pasar.
Pertinax #1 Pertinax
Quizás por eso la mayor flota civil del mundo y de la historia es la china COSCO.
Supercinexin #2 Supercinexin
#1 COSCO va a parar todo al sistema socialista chino. Ya podría Dinamarca tener leyes parecidas para atar en corta a Maersk, por ejemplo. Mañana pondré un artículo al respecto, si Dios quiere. Hoy ya es tarde, acabo de entrenar y me voy a tomarme el batido y a plegar la oreja.
