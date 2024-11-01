Los alquileres en Finlandia caen por primera vez en la historia, mientras que la oferta de alquileres alcanza un máximo histórico [EN]

El problema al que se enfrentan los propietarios es el exceso de oferta, con el número de apartamentos en alquiler financiados con fondos privados alcanzando un máximo histórico y los alquileres cayendo en todo el país. La crisis de sobreoferta en el mercado de alquiler de Finlandia tiene su origen en el auge de la construcción de nuevos apartamentos a principios de la década de 2020, que siguió entregando viviendas terminadas al mercado mucho después de que la demanda se hubiera enfriado.