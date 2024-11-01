Los alquileres en Finlandia caen por primera vez en la historia, mientras que la oferta de alquileres alcanza un máximo histórico [EN]

El problema al que se enfrentan los propietarios es el exceso de oferta, con el número de apartamentos en alquiler financiados con fondos privados alcanzando un máximo histórico y los alquileres cayendo en todo el país. La crisis de sobreoferta en el mercado de alquiler de Finlandia tiene su origen en el auge de la construcción de nuevos apartamentos a principios de la década de 2020, que siguió entregando viviendas terminadas al mercado mucho después de que la demanda se hubiera enfriado.
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¿Aumentar la construcción de viviendas en alquiler aumenta la oferta y reduce el precio?
Imposible.
Por otra parte, Finlandia mola.
#2 No hay turismo de masas y por eso no hay alquiler turístico con los precios que hay en España. El alquiler turístico no compite con el alquiler de los trabajadores porque apenas hay turismo. Esos AirBNB son más para gente que tiene que estar una semana en la ciudad por exámenes o trabajo que por turismo.
Pues yo he estado en Helsinki de vacaciones.
En España hay vivienda de sobra, pero en zonas donde no hay empleo.