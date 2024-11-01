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Los alquileres en Finlandia caen por primera vez en la historia, mientras que la oferta de alquileres alcanza un máximo histórico [EN]

Los alquileres en Finlandia caen por primera vez en la historia, mientras que la oferta de alquileres alcanza un máximo histórico [EN]

El problema al que se enfrentan los propietarios es el exceso de oferta, con el número de apartamentos en alquiler financiados con fondos privados alcanzando un máximo histórico y los alquileres cayendo en todo el país. La crisis de sobreoferta en el mercado de alquiler de Finlandia tiene su origen en el auge de la construcción de nuevos apartamentos a principios de la década de 2020, que siguió entregando viviendas terminadas al mercado mucho después de que la demanda se hubiera enfriado.

| etiquetas: finlandia , alquileres , caída , historia
8 4 0 K 136 Vivienda
16 comentarios
8 4 0 K 136 Vivienda
Comentarios destacados:    
#1 mancebador *
¿COMO?

¿Aumentar la construcción de viviendas en alquiler aumenta la oferta y reduce el precio?

Imposible. :troll:
10 K 118
#2 Khirs
#1 En Finlandia no hay alquiler turístico. Quién coño va a ir de vacaciones a Finlandia.
2 K 43
Gadfly #3 Gadfly
#2 tremendo razonamiento el tuyo!
0 K 7
wildseven23 #5 wildseven23
#2 Supongo que estabas de broma, y me has hecho buscar en Airbnb alquileres turísticos por allí y hay un montón :-D

Por otra parte, Finlandia mola.
1 K 24
#11 soberao *
#5 Habrá un montón pero suele ser gente que alquila un fin de semana y tiene el piso más tiempo vacío que alquilado, pero le compensa más que tener a un inquilino todo el año y además tiene el piso libre para cuando quiere usarlo. Pero quitando la zona de Rovaniemi y Helsinki en verano, pocos sitios más hay en Finlandia donde haya turistas de fuera del país.
#2 No hay turismo de masas y por eso no hay alquiler turístico con los precios que hay en España. El alquiler turístico no compite con el alquiler de los trabajadores porque apenas hay turismo. Esos AirBNB son más para gente que tiene que estar una semana en la ciudad por exámenes o trabajo que por turismo.
1 K 31
wildseven23 #12 wildseven23
#11 Pues probablemente tengas razón, que no lo pongo en duda... He vuelto a mirar y, ostras, los alquileres vacaciones son híper baratos en comparación con España.
0 K 14
#13 soberao
#12 Además en Finlandia hay pisos que son bajos a nivel de calle, que tienes que estar con las persianas cerradas todo el tiempo y supongo que un piso de estos son los que tienen de AirBNB, que te sirve para un fin de semana o una semana pero que no vas a alquilar para vivir para estar en una casa con las ventanas cerradas todo el día para tener algo de intimidad en tu casa.
1 K 31
ed25519 #6 ed25519
#2 papa noel
0 K 9
HeilHynkel #15 HeilHynkel
#2

Pues yo he estado en Helsinki de vacaciones. :roll:
0 K 17
#7 Vindicta
#1 Capitalistas!
0 K 7
JuanCarVen #8 JuanCarVen
#1 Un -0.5% en Helsinki. Tiene pinta de que se ha alcanzado el límite de lo que la gente puede pagar, #4 da alguno de los motivos.
En España hay vivienda de sobra, pero en zonas donde no hay empleo.
1 K 29
Expat_Guinea_Ecuatorial #9 Expat_Guinea_Ecuatorial
#8 No existe el limite de lo que la gente puede pagar, siempre caben mas personas en el mismo piso patera, literas caliente y lo que haga falta
0 K 11
#10 soberao *
#8 También son las medallas que se da la derecha en el gobierno con la ultraderecha. Tienen la deuda disparada, recortes en todos los ámbitos y que afectan a la población más vulnerable y el paro más alto de la Unión Europea superando incluso a España pero venden que sus políticas han bajado los alquileres...
0 K 17
#4 soberao *
También han quitado las ayudas del alquiler a mucha gente y han bajado los topes. Hace unos años mucha gente se vio obligada a mudarse a barrios más económicos si querían seguir optando por las ayudas al alquiler. El alquiler baja porque la gente no tiene dinero para pagar más y porque no hay la presión por el alquiler turístico, que hay pero para alquileres de una semana o menos no para turismo extranjero y no compite con el alquiler tradicional.
1 K 29
azathothruna #16 azathothruna
O sea solo los caseros lloran porque ya se acaba este chiringuito?
0 K 20
Macnulti_reencarnado #14 Macnulti_reencarnado
Ya verás cuando se terminen de construir las 200k viviendas prometidas por el perro.
0 K 11

menéame