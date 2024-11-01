El alquiler en Barcelona rompe la barrera de los 30 euros por metro cuadrado y se corona como la ciudad más cara de España, según pisos.com

Barcelona fue la ciudad más cara para vivir de alquiler en el mes de febrero con un precio de 30,04 euros el metro cuadrado, seguida de Madrid, con 29,61 euros el metro cuadrado y San Sebastián, con 21,21 euros por metro cuadrado, según recoge el último informe mensual de pisos.com. La ciudad de Sevilla protagonizó la mayor subida mensual (+2%) hasta los 17,49 por metro cuadrado, mientras que Girona (-1,08%) fue la capital que más se devaluó en este periodo hasta los 10,10 euros por metro cuadrado. Frente a febrero de 2025, Sevilla (34,72%)